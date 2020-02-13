Natt написав:Рыба-сом написав:Natt, я ж не об окупаемости. Просто цена аренды и, соответственно, размышления, нужно ли покупать туда микроволновку, наводят на мысль, что "бизнес-класс" какой-то ненастоящий
Был в своё время возле "бизнес-класса" (если верить ЛУН) Линевича на ул. Соборной в Ирпене: с одной стороны дорога, с другой - базар (не Бессарабка, а "ряды" со всеми соответствующими прелестями и запахами).
Не дотягивает тот дом до бизнеса, тем не менее, квартиры там под аренды улетают очень быстро. Хотя окна на дорогу - такое, на любителя, там летом мотоциклы постоянно летают.
З.Ы. Базар там нынче чуть уменьшили и построили небольшой ТРЦ.
Не парьтесь как оно называется.
"шашечки или ехать?"(с)