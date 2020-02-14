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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:04
Natt написав: Рыба-сом написав:Natt
, я ж не об окупаемости. Просто цена аренды и, соответственно, размышления, нужно ли покупать туда микроволновку, наводят на мысль, что "бизнес-класс" какой-то ненастоящий
Был в своё время возле "бизнес-класса" (если верить ЛУН) Линевича на ул. Соборной в Ирпене: с одной стороны дорога, с другой - базар (не Бессарабка, а "ряды" со всеми соответствующими прелестями и запахами).
Не дотягивает тот дом до бизнеса, тем не менее, квартиры там под аренды улетают очень быстро. Хотя окна на дорогу - такое, на любителя, там летом мотоциклы постоянно летают.
З.Ы. Базар там нынче чуть уменьшили и построили небольшой ТРЦ.
Не парьтесь как оно называется.
"шашечки или ехать?"(с)
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rjkz
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:01
У меня в двух квартирах стоит посудомойка, уже 3-й арендатор не пользуется. Так инструкции внутри и лежат.
Микроволновка процентов 80 пользуются.
Сушилка на потолок, стену раздвижная: на балкон, ванную или кладовку.
Кондиционер: что-то климат теплей и теплей. Смотрите длину магистрали, иногда она может затянуть как кондиционер.
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Бывалый
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:00
ПМ мастхев, если хотите адекватных квартиросьемщиков, как и кондиционер.
Микроволновка не нужна на фоне зожа
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CRUSADER
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:03
CRUSADER написав:
ПМ мастхев, если хотите адекватных квартиросьемщиков, как и кондиционер.
Микроволновка не нужна на фоне зожа
напишите пожалуйста свой райдер, чтобы киевские лендлорды выстроились в очередь к вам на аудиенцию с презентациями своих квартир.
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rjkz
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:14
rjkz написав: CRUSADER написав:
ПМ мастхев, если хотите адекватных квартиросьемщиков, как и кондиционер.
Микроволновка не нужна на фоне зожа
напишите пожалуйста свой райдер, чтобы киевские лендлорды выстроились в очередь к вам на аудиенцию с презентациями своих квартир.
На аудит, якщо по сучасному)))
З перевіркою всіх фінансових і майнових документів, реєстрів, амбарних книг)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:25
stm написав: Natt написав:rjkz
, спасибо за мнение.
Учитывая восточную сторону, кондер ставить не буду.
Как вариант рассматриваю электрическую печь, ее можно взять за 1500-2000 грн., тогда без микроволновки.
Посмотрела аналогичные предложения - ПМ почти нигде нет, значит, и мне не нужно.
Натт, просчитайте быт.технику б/у из Европы, если знать что брать, она бывает лучше и долгосрочнее новой в розетке
І електросамокат для квартирантів бажано приготувати. Вони таке полюбляють.
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