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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1764176517661767

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:04

  Natt написав:
  Рыба-сом написав:Natt, я ж не об окупаемости. Просто цена аренды и, соответственно, размышления, нужно ли покупать туда микроволновку, наводят на мысль, что "бизнес-класс" какой-то ненастоящий :)
Был в своё время возле "бизнес-класса" (если верить ЛУН) Линевича на ул. Соборной в Ирпене: с одной стороны дорога, с другой - базар (не Бессарабка, а "ряды" со всеми соответствующими прелестями и запахами). :?

Не дотягивает тот дом до бизнеса, тем не менее, квартиры там под аренды улетают очень быстро. Хотя окна на дорогу - такое, на любителя, там летом мотоциклы постоянно летают.
З.Ы. Базар там нынче чуть уменьшили и построили небольшой ТРЦ.


Не парьтесь как оно называется.
"шашечки или ехать?"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:01

У меня в двух квартирах стоит посудомойка, уже 3-й арендатор не пользуется. Так инструкции внутри и лежат.
Микроволновка процентов 80 пользуются.
Сушилка на потолок, стену раздвижная: на балкон, ванную или кладовку.
Кондиционер: что-то климат теплей и теплей. Смотрите длину магистрали, иногда она может затянуть как кондиционер.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

ПМ мастхев, если хотите адекватных квартиросьемщиков, как и кондиционер.
Микроволновка не нужна на фоне зожа
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:03

  CRUSADER написав:ПМ мастхев, если хотите адекватных квартиросьемщиков, как и кондиционер.
Микроволновка не нужна на фоне зожа


напишите пожалуйста свой райдер, чтобы киевские лендлорды выстроились в очередь к вам на аудиенцию с презентациями своих квартир.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... а ТВ обов'язково ставити в орендну квартиру?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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