|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:04
Natt написав: Рыба-сом написав:Natt
, я ж не об окупаемости. Просто цена аренды и, соответственно, размышления, нужно ли покупать туда микроволновку, наводят на мысль, что "бизнес-класс" какой-то ненастоящий
Был в своё время возле "бизнес-класса" (если верить ЛУН) Линевича на ул. Соборной в Ирпене: с одной стороны дорога, с другой - базар (не Бессарабка, а "ряды" со всеми соответствующими прелестями и запахами).
Не дотягивает тот дом до бизнеса, тем не менее, квартиры там под аренды улетают очень быстро. Хотя окна на дорогу - такое, на любителя, там летом мотоциклы постоянно летают.
З.Ы. Базар там нынче чуть уменьшили и построили небольшой ТРЦ.
Не парьтесь как оно называется.
"шашечки или ехать?"(с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10333
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4429 раз.
- Подякували: 2338 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:01
У меня в двух квартирах стоит посудомойка, уже 3-й арендатор не пользуется. Так инструкции внутри и лежат.
Микроволновка процентов 80 пользуются.
Сушилка на потолок, стену раздвижная: на балкон, ванную или кладовку.
Кондиционер: что-то климат теплей и теплей. Смотрите длину магистрали, иногда она может затянуть как кондиционер.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1468
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:00
ПМ мастхев, если хотите адекватных квартиросьемщиков, как и кондиционер.
Микроволновка не нужна на фоне зожа
-
CRUSADER
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 24.10.06
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:03
CRUSADER написав:
ПМ мастхев, если хотите адекватных квартиросьемщиков, как и кондиционер.
Микроволновка не нужна на фоне зожа
напишите пожалуйста свой райдер, чтобы киевские лендлорды выстроились в очередь к вам на аудиенцию с презентациями своих квартир.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10333
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4429 раз.
- Подякували: 2338 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:29
... а ТВ обов'язково ставити в орендну квартиру?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7649
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 499 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:43
Долярчик написав:
... а ТВ обов'язково ставити в орендну квартиру?
так
QLED от 65"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:12
Прохожий написав: Долярчик написав:
... а ТВ обов'язково ставити в орендну квартиру?
так
QLED от 65"
... ні, не так.... - заміряєте стіну і на всю стіну запілюєте Смарт-ТВ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7649
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 499 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:12
Долярчик написав: Прохожий написав: Долярчик написав:
... а ТВ обов'язково ставити в орендну квартиру?
так
QLED от 65"
... ні, не так.... - заміряєте стіну і на всю стіну запілюєте Смарт-ТВ!
чому не проектор?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17393
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 995 раз.
- Подякували: 1050 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:31
Лет пять не пользуемся телевизором лэптопы
Наше все смотря кому будете сдавать если молодежи то тв однозначно не нужно
-
choca
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29928
|3340437
|
|
|463
|193996
|
|
|10
|4321
|
|