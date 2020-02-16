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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1765176617671768

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:53

  CRUSADER написав:Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв

Зачем вообще тв в арендной квартире?!
stm
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  Прохожий написав:
  Долярчик написав:... а ТВ обов'язково ставити в орендну квартиру?

так
QLED от 65"

Предлагаю от 165.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:29

  stm написав:
  CRUSADER написав:Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв

Зачем вообще тв в арендной квартире?!


ТВ не проблема встановити. Навіть з Т2 ресивером, щоб була шара. А навіщо квартирантам пральна машина? Це розкіш, і вбивають вони її вельми швидко.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:
  stm написав:
  CRUSADER написав:Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв

Зачем вообще тв в арендной квартире?!


ТВ не проблема встановити. Навіть з Т2 ресивером, щоб була шара. А навіщо квартирантам пральна машина? Це розкіш, і вбивають вони її вельми швидко.
Розкіш? ? Франт, в яких чигирях і для якої низької касти ваші квартири??
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:34

  CRUSADER написав:Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв

Давно вычеркнул бренд Самсунг из списка мастхев по причине низкого рейтинга цена-качество. Теперь ложителей прибора на Самсунг у нас в стране станет на порядок больше, ибо жадность порождает бедность.
antey1969
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