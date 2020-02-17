|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 23:53
CRUSADER написав:
Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв
Зачем вообще тв в арендной квартире?!
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2081
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 00:11
Прохожий написав: Долярчик написав:
... а ТВ обов'язково ставити в орендну квартиру?
так
QLED от 65"
Предлагаю от 165.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21365
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1428 раз.
- Подякували: 2154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 лют, 2020 07:29
stm написав: CRUSADER написав:
Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв
Зачем вообще тв в арендной квартире?!
ТВ не проблема встановити. Навіть з Т2 ресивером, щоб була шара. А навіщо квартирантам пральна машина? Це розкіш, і вбивають вони її вельми швидко.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20990
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:17
Frant написав: stm написав: CRUSADER написав:
Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв
Зачем вообще тв в арендной квартире?!
ТВ не проблема встановити. Навіть з Т2 ресивером, щоб була шара. А навіщо квартирантам пральна машина? Це розкіш, і вбивають вони її вельми швидко.
Розкіш? ? Франт, в яких чигирях і для якої низької касти ваші квартири??
-
CRUSADER
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 24.10.06
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:34
CRUSADER написав:
Лучше контрабандный самсунг вильнолюдей в половину цены, чтобы после блокировки во всех арендных квартирах вырубило смарт тв
Давно вычеркнул бренд Самсунг из списка мастхев по причине низкого рейтинга цена-качество. Теперь ложителей прибора на Самсунг у нас в стране станет на порядок больше, ибо жадность порождает бедность.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9002
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1054 раз.
- Подякували: 2359 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 18 лют, 2020 07:32
- то що, так і немає чіткої відповіді, чи потрібно ТВ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7658
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 499 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:27
CRUSADER написав: Frant написав: stm написав:
Зачем вообще тв в арендной квартире?!
ТВ не проблема встановити. Навіть з Т2 ресивером, щоб була шара. А навіщо квартирантам пральна машина? Це розкіш, і вбивають вони її вельми швидко.
Розкіш? ? Франт, в яких чигирях і для якої низької касти ваші квартири??
В Америці всі орендні квартири - здаються без меблів і без пральної машини. І нічого, ніхто не плаче .
Наша ж публіка хоче шари.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20990
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30015
|3357707
|
Вів 18 лют, 2020 07:15
Frant
|
|463
|194056
|
|
|10
|4323
|
|