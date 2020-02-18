Зачем вообще тв в арендной квартире?!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 23:53
Додано: Пон 17 лют, 2020 00:11
Додано: Пон 17 лют, 2020 07:29
ТВ не проблема встановити. Навіть з Т2 ресивером, щоб була шара. А навіщо квартирантам пральна машина? Це розкіш, і вбивають вони її вельми швидко.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Розкіш? ? Франт, в яких чигирях і для якої низької касти ваші квартири??
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:34
Давно вычеркнул бренд Самсунг из списка мастхев по причине низкого рейтинга цена-качество. Теперь ложителей прибора на Самсунг у нас в стране станет на порядок больше, ибо жадность порождает бедность.
Додано: Вів 18 лют, 2020 07:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
- то що, так і немає чіткої відповіді, чи потрібно ТВ?
- а інет?
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 18 лют, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:27
В Америці всі орендні квартири - здаються без меблів і без пральної машини. І нічого, ніхто не плаче .
Наша ж публіка хоче шари.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:50
Девочки, у нас с вами разные Егоры(с)Пушной
В Техасе в апартаментах , начиная с тех ,которые хотят показать что они чуть выше дна, в наличии стиральная машина, посудомоечная машина, сушильная машина, диспоузер, нормальный кондей с управлением с телефона, бойлер менее 5ти лет старости
Мебель же отсутствует из-за относительной дешевезны ее. Многие вообще ее отдельно в лизинг берут на время оренды жилья. Это потому, что люди часто переезжают. Многие орендуют гараж для хлама, который не успели распаковать на текущем месте
А то, что вам про NY, Illinois порасказывали - так то из фишки
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:21
Чи відчуває пан Понаєхал різницю цін на орендне житло в Києві і в Техасі? Якщо порівнювати ширпотребівській сегмент.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:50
своим ответом я акцентировал внимание на том, Америка она разная.
По этому вашему вопросу могу сказать: разницу чувствую, но она большей мерой вызвана тем, что снимаю не у хозяина, а имею дело с управляющей компанией. В цене - практически тот же процент от ЗП что и в Киеве у людей уходит. Только вместо хрущиков - трейлеры
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