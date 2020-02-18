Додано: Вів 18 лют, 2020 07:32

- то що, так і немає чіткої відповіді, чи потрібно ТВ?

- а інет?

Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 18 лют, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.