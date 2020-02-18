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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1766176717681769

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:05

  Понаехал написав:
  Frant написав:Чи відчуває пан Понаєхал різницю цін на орендне житло в Києві і в Техасі? Якщо порівнювати ширпотребівській сегмент.

своим ответом я акцентировал внимание на том, Америка она разная. :)
По этому вашему вопросу могу сказать: разницу чувствую, но она большей мерой вызвана тем, что снимаю не у хозяина, а имею дело с управляющей компанией. В цене - практически тот же процент от ЗП что и в Киеве у людей уходит. Только вместо хрущиков - трейлеры :)

Най пан Понаєхал порівнює орендні ціни не в % і не монгольских тугриках, а в доларах.
Тоді він почне розуміти, чому київські орендодавці не дуже полюбляють давати орендарям техніку, яка легко вбивається недбалим ставленням. Знову ж, рівень культури орендарів у Києві - відомий. :mrgreen:

Задаток, який береться в Києві власником квартири (одна орендна плата) - він не покриє і половини витрат у випадку неадекватних квартирантів. Знаєте, засрати квартиру можна швидко, за пару тижнів. А от відремонтувати і вичистити - це довше, складніше і дорожче. :roll:

Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців. :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:40

  Frant написав:
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців. :wink:

І арабів.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:42

  Vadim V написав:
  Frant написав:
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців. :wink:

І арабів.

А як ситуація з африканськими неграми?
Вони смирні?
Чи такі ж гарячі і зухвалі, як кавказці?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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