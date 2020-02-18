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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:05
Понаехал написав: Frant написав:
Чи відчуває пан Понаєхал різницю цін на орендне житло в Києві і в Техасі? Якщо порівнювати ширпотребівській сегмент.
своим ответом я акцентировал внимание на том, Америка она разная.
По этому вашему вопросу могу сказать: разницу чувствую, но она большей мерой вызвана тем, что снимаю не у хозяина, а имею дело с управляющей компанией. В цене - практически тот же процент от ЗП что и в Киеве у людей уходит. Только вместо хрущиков - трейлеры
Най пан Понаєхал порівнює орендні ціни не в % і не монгольских тугриках, а в доларах.
Тоді він почне розуміти, чому київські орендодавці не дуже полюбляють давати орендарям техніку, яка легко вбивається недбалим ставленням. Знову ж, рівень культури орендарів у Києві - відомий.
Задаток, який береться в Києві власником квартири (одна орендна плата) - він не покриє і половини витрат у випадку неадекватних квартирантів. Знаєте, засрати квартиру можна швидко, за пару тижнів. А от відремонтувати і вичистити - це довше, складніше і дорожче.
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:42
Vadim V написав: Frant написав:
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців.
І арабів.
А як ситуація з африканськими неграми?
Вони смирні?
Чи такі ж гарячі і зухвалі, як кавказці?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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