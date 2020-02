Додано: Сер 19 лют, 2020 15:24





ihorkyiv написав: ...

Люди видавалися мені дуже порядними щодо грошових відносин, тому 2/3 заставної суми повернув їм ще влітку 2013 року, щоб гроші для них не знецінювалися.

Даремно довіряли (зроблю висновки для себе також).



ihorkyiv написав: ...

Ця квартира відпочатку була найскромнішою серед трьох наявних в оренді, але її стан на момент вибуття клієнтів мене вельми засмутив.

Стан відповідає ЦА. І навпаки теж



ihorkyiv написав: ...

Довго не міг віднайти номер телефону майстра-виконавця...

Перед клієнтами незручно, на душу тиснув камінь.

Не переймайтесь - ви зробили що могли.



ihorkyiv написав: ... більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою. Проблема у неадекватних сусідах , які відмовляють працівникам Київгазу здійснити в їхніх оселях необхідні маніпуляції та не бажають платити за це гроші. Уже другий місяць роблю клієнтам величезну знижку на орендну плату . Виїхати вони не можуть, бо завершують ремонт у новобудові, яку придбали, і залишилося до переїзду ще два місяці.

...

Знову не ваша проблема (виділено червоним), а ви зробили що могли (виділено синім).



ihorkyiv написав: Тож з 1-го січня маю суцільні втрати, втрати, втрати. Ніби кимсь пороблено. Таке у мене за 20 років вперше. Хто скаже, що життя лендлорда безхмарне, закидайте його камінням. І ще прохання: якщо зустрінете Святого Миколая, перекажіть, що я його розшукую і … дуже сердитий.

Забийте і не перейматесь - ви вирулюєте що можете, що не можете - стараєтесь владнати іншим способом. Це нормальний, адекватний підхід.



