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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:05
Понаехал написав: Frant написав:
Чи відчуває пан Понаєхал різницю цін на орендне житло в Києві і в Техасі? Якщо порівнювати ширпотребівській сегмент.
своим ответом я акцентировал внимание на том, Америка она разная.
По этому вашему вопросу могу сказать: разницу чувствую, но она большей мерой вызвана тем, что снимаю не у хозяина, а имею дело с управляющей компанией. В цене - практически тот же процент от ЗП что и в Киеве у людей уходит. Только вместо хрущиков - трейлеры
Най пан Понаєхал порівнює орендні ціни не в % і не монгольских тугриках, а в доларах.
Тоді він почне розуміти, чому київські орендодавці не дуже полюбляють давати орендарям техніку, яка легко вбивається недбалим ставленням. Знову ж, рівень культури орендарів у Києві - відомий.
Задаток, який береться в Києві власником квартири (одна орендна плата) - він не покриє і половини витрат у випадку неадекватних квартирантів. Знаєте, засрати квартиру можна швидко, за пару тижнів. А от відремонтувати і вичистити - це довше, складніше і дорожче.
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:42
Vadim V написав: Frant написав:
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців.
І арабів.
А як ситуація з африканськими неграми?
Вони смирні?
Чи такі ж гарячі і зухвалі, як кавказці?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:43
Різдвяна історія
Минулого грудня, напередодні різдвяно-новорічних свят, Святий Миколай чи не вперше за моє 20-тирічне лендлордівське життя оминув мене своєю увагою, пролетів на санях з оленями повз мою оселю, не поклавши не те що подарунки до різдвяної шкарпетки, а й взагалі пошкодувавши для мене цей самий елемент одягу. Усе почалося наприкінці другої декади останнього місяця 2019-го року. Відправився до орендарів останньої з трьох квартир по гроші і квитанції, захожу до кімнатки консьєржів, де мене інформують щодо активного протягом останнього тижня руху моїх клієнтів з якимись коробками (консьєржка нарахувала більше 30-ти). Я її заспокоїв, оскільки мені відомо, що орендарі займаються дрібним бізнесом і на лоджіях зберігали картонні короби. Піднімаюся у квартиру, де квартиранти ошелешили повідомленням про вимушений від"їзд на малу батьківщину і можливість звільнити квартиру лише 31 грудня. "Що-о-о-о ???!!!", - питання розірвало мій мозок, але зовнішньо залишився стриманим. Причину вигадали вагому - хвороба дуже близького родича, але, підозрюю, цей теракт готувався ще з кінця вересня при підписанні чергового договору (подовження) на пів року. Мешкала ця родина у моїй квартирі 7,5 років. Початкова орендна ставка - 3100 грн, остання - 8300 грн. Люди видавалися мені дуже порядними щодо грошових відносин, тому 2/3 заставної суми повернув їм ще влітку 2013 року, щоб гроші для них не знецінювалися. Не буду переповідати, як вони виселялися з квартири 31-го грудня, бо то окремий роман у трьох томах. Тож з 1-го січня почався період втрати (простоювання житла) і витрати (ремонтик, заміна окремих меблів, прибирання) грошенят. Ця квартира відпочатку була найскромнішою серед трьох наявних в оренді, але її стан на момент вибуття клієнтів мене вельми засмутив. Для уяви: шпалери навкруги усіх вимикачів були чорні від бруду, жодна конфорка електроплити не працювала, шланг пральної машини підтікав, тахту розірвано до пружин, люстру зіпсовано без можливості відновлення, на килимі краплі від паяльного олова, усі внутрішні двері полущені і забруднені, рами вікон і дверей лоджій у брудних відбитках пальців і ще … тощо, тощо, тощо. Усував проблеми без поспіху і поступово (з огляду на свята і апріорі відсутність у цей період попиту). Викинув диван, тахту, більшу частину кухонних меблів. Загальні витрати на приведення квартири до прийнятного стану склали 25400 грн. Інфу на ОЛХ виклав напочатку лютого, здав через 10 днів за нижчою від попередньої (вересневої) ставкою, хоча квартиру було оновлено. Попит навіть у сегменті до 8000 грн біля метро на ПОХ ніякий, майже штиль. На цьому б закінчити оповідати різдвяну історію, але, любі малята, це тільки початок як в анекдоті про білу і чорну смугу. Насправді замість Святого Миколая прилетіли аж три чорних лебеді. Щодо другого я вам уже розлого розповів. Далі стисло. Першим заявилося невеличке чорняве лебедятко ще у листопаді: тріснув акрил у ванні на квартирі з хорошим ремонтом у прицентральній локації. Довго не міг віднайти номер телефону майстра-виконавця, який пару років тому виконував замовлення. Проблему вирішив у січні за невеликі гроші. Перед клієнтами незручно, на душу тиснув камінь. Аж ось у середині січня залишки новорічних вогників мого настрою закрили величезні чорні крила чергового лебедя. Телефонує орендар моєї третьої квартири і повідомляє про дві проблеми: зламався змішувач у ванній кімнаті та у будинку відімкнули газ. На ранок змішувач придбав в Епіцентрі і до обіду встановив. Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою. Проблема у неадекватних сусідах, які відмовляють працівникам Київгазу здійснити в їхніх оселях необхідні маніпуляції та не бажають платити за це гроші. Уже другий місяць роблю клієнтам величезну знижку на орендну плату. Виїхати вони не можуть, бо завершують ремонт у новобудові, яку придбали, і залишилося до переїзду ще два місяці. Тож з 1-го січня маю суцільні втрати, втрати, втрати. Ніби кимсь пороблено. Таке у мене за 20 років вперше. Хто скаже, що життя лендлорда безхмарне, закидайте його камінням. І ще прохання: якщо зустрінете Святого Миколая, перекажіть, що я його розшукую і … дуже сердитий.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:05
ihorkyiv написав:Різдвяна історія
Минулого грудня, напередодні різдвяно-новорічних свят, Святий Миколай чи не вперше за моє 20-тирічне лендлордівське життя оминув мене своєю увагою, пролетів на санях з оленями повз мою оселю, не поклавши не те що подарунки до різдвяної шкарпетки, а й взагалі пошкодувавши для мене цей самий елемент одягу. Усе почалося наприкінці другої декади останнього місяця 2019-го року. Відправився до орендарів останньої з трьох квартир по гроші і квитанції, захожу до кімнатки консьєржів, де мене інформують щодо активного протягом останнього тижня руху моїх клієнтів з якимись коробками (консьєржка нарахувала більше 30-ти). Я її заспокоїв, оскільки мені відомо, що орендарі займаються дрібним бізнесом і на лоджіях зберігали картонні короби. Піднімаюся у квартиру, де квартиранти ошелешили повідомленням про вимушений від"їзд на малу батьківщину і можливість звільнити квартиру лише 31 грудня. "Що-о-о-о ???!!!", - питання розірвало мій мозок, але зовнішньо залишився стриманим. Причину вигадали вагому - хвороба дуже близького родича, але, підозрюю, цей теракт готувався ще з кінця вересня при підписанні чергового договору (подовження) на пів року. Мешкала ця родина у моїй квартирі 7,5 років. Початкова орендна ставка - 3100 грн, остання - 8300 грн. Люди видавалися мені дуже порядними щодо грошових відносин, тому 2/3 заставної суми повернув їм ще влітку 2013 року, щоб гроші для них не знецінювалися. Не буду переповідати, як вони виселялися з квартири 31-го грудня, бо то окремий роман у трьох томах. Тож з 1-го січня почався період втрати (простоювання житла) і витрати (ремонтик, заміна окремих меблів, прибирання) грошенят. Ця квартира відпочатку була найскромнішою серед трьох наявних в оренді, але її стан на момент вибуття клієнтів мене вельми засмутив. Для уяви: шпалери навкруги усіх вимикачів були чорні від бруду, жодна конфорка електроплити не працювала, шланг пральної машини підтікав, тахту розірвано до пружин, люстру зіпсовано без можливості відновлення, на килимі краплі від паяльного олова, усі внутрішні двері полущені і забруднені, рами вікон і дверей лоджій у брудних відбитках пальців і ще … тощо, тощо, тощо. Усував проблеми без поспіху і поступово (з огляду на свята і апріорі відсутність у цей період попиту). Викинув диван, тахту, більшу частину кухонних меблів. Загальні витрати на приведення квартири до прийнятного стану склали 25400 грн. Інфу на ОЛХ виклав напочатку лютого, здав через 10 днів за нижчою від попередньої (вересневої) ставкою, хоча квартиру було оновлено. Попит навіть у сегменті до 8000 грн біля метро на ПОХ ніякий, майже штиль. На цьому б закінчити оповідати різдвяну історію, але, любі малята, це тільки початок як в анекдоті про білу і чорну смугу. Насправді замість Святого Миколая прилетіли аж три чорних лебеді. Щодо другого я вам уже розлого розповів. Далі стисло. Першим заявилося невеличке чорняве лебедятко ще у листопаді: тріснув акрил у ванні на квартирі з хорошим ремонтом у прицентральній локації. Довго не міг віднайти номер телефону майстра-виконавця, який пару років тому виконував замовлення. Проблему вирішив у січні за невеликі гроші. Перед клієнтами незручно, на душу тиснув камінь. Аж ось у середині січня залишки новорічних вогників мого настрою закрили величезні чорні крила чергового лебедя. Телефонує орендар моєї третьої квартири і повідомляє про дві проблеми: зламався змішувач у ванній кімнаті та у будинку відімкнули газ. На ранок змішувач придбав в Епіцентрі і до обіду встановив. Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою. Проблема у неадекватних сусідах, які відмовляють працівникам Київгазу здійснити в їхніх оселях необхідні маніпуляції та не бажають платити за це гроші. Уже другий місяць роблю клієнтам величезну знижку на орендну плату. Виїхати вони не можуть, бо завершують ремонт у новобудові, яку придбали, і залишилося до переїзду ще два місяці. Тож з 1-го січня маю суцільні втрати, втрати, втрати. Ніби кимсь пороблено. Таке у мене за 20 років вперше. Хто скаже, що життя лендлорда безхмарне, закидайте його камінням. І ще прохання: якщо зустрінете Святого Миколая, перекажіть, що я його розшукую і … дуже сердитий.
Цей опус стільки читати тому, що ви втратили півмісяця орендної плати ака 4тис грн? Строк на повідомлення 30 днів, ніяких штрафів немає і не може бути.
8 років нуль вкладених коштів в квартиру, а потім розрив шаблона, що люди зїзджають на півмісяця раніше
Скупі пішли орендодавці, ще й себе порівнюютт з США
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CRUSADER
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:24
Співчуваю. Виділяю те, що зачепило.
ihorkyiv написав:
...
Люди видавалися мені дуже порядними щодо грошових відносин, тому 2/3 заставної суми повернув їм ще влітку 2013 року, щоб гроші для них не знецінювалися.
Даремно довіряли (зроблю висновки для себе також).
ihorkyiv написав:
...
Ця квартира відпочатку була найскромнішою серед трьох наявних в оренді, але її стан на момент вибуття клієнтів мене вельми засмутив.
Стан відповідає ЦА. І навпаки теж
ihorkyiv написав:
...
Довго не міг віднайти номер телефону майстра-виконавця...
Перед клієнтами незручно, на душу тиснув камінь.
...
Не переймайтесь - ви зробили що могли.
ihorkyiv написав:
... більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою. Проблема у неадекватних сусідах
, які відмовляють працівникам Київгазу здійснити в їхніх оселях необхідні маніпуляції та не бажають платити за це гроші. Уже другий місяць роблю клієнтам величезну знижку на орендну плату
. Виїхати вони не можуть, бо завершують ремонт у новобудові, яку придбали, і залишилося до переїзду ще два місяці.
...
Знову не ваша проблема (виділено червоним), а ви зробили що могли (виділено синім).
ihorkyiv написав:
Тож з 1-го січня маю суцільні втрати, втрати, втрати. Ніби кимсь пороблено. Таке у мене за 20 років вперше. Хто скаже, що життя лендлорда безхмарне, закидайте його камінням. І ще прохання: якщо зустрінете Святого Миколая, перекажіть, що я його розшукую і … дуже сердитий.
Забийте і не перейматесь - ви вирулюєте що можете, що не можете - стараєтесь владнати іншим способом. Це нормальний, адекватний підхід.
Після всієї цієї хоботні зробіть самі собі хороший подарунок - за те, що ви все вирулили і все залишилось позаду, і ви - такий молодець. Потім забудьте як щось незначне (тому що крім вас - всім пох і зараз це не має абсолютно ніякого значення).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:45
Frant написав: Vadim V написав: Frant написав:
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців.
І арабів.
А як ситуація з африканськими неграми
?
Вони смирні?
Чи такі ж гарячі і зухвалі, як кавказці?
Я, хз.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:48
galadriel
Дякую. "Усе що нас не вбиває, робить нас сильнішими". Щодо подарунку собі коханому, то відкладається, оскільки 8-го січня мав відлітати з дружиною до Шарму на 10 днів. Не склалося. Може й на краще. Уявляю паніку клієнта, якому відімкнули газ, зламався змішувач і відсутній зв"язок з орендодавцем. ))
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53
Frant написав: Vadim V написав: Frant написав:
Тому дехто з орендодавців - не бере квартирантів з малими дітьми, з домашніми тваринами, турків, азербайджанців та інших кавказців.
І арабів.
А як ситуація з африканськими неграми
?
Вони смирні?
Чи такі ж гарячі і зухвалі, як кавказці?
- Ухх, я на тих негрів дивитись не можу... Чорні, а наглі!! (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:08
CRUSADER Прочитавши ваш комент, грішним ділом подумав, а чи не від ваших пальчиків залишилися брудні посліди на стінах і вікнах моєї квартири ?? Та ні, примарилося. Адже нечепури не унікальні, їх легіон.
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