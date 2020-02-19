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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:22
ihorkyiv написав:Різдвяна історія
Минулого грудня, напередодні різдвяно-новорічних свят, Святий Миколай чи не вперше за моє 20-тирічне лендлордівське життя оминув мене своєю увагою, пролетів на санях з оленями повз мою оселю, не поклавши не те що подарунки до різдвяної шкарпетки, а й взагалі пошкодувавши для мене цей самий елемент одягу. Усе почалося наприкінці другої декади останнього місяця 2019-го року. Відправився до орендарів останньої з трьох квартир по гроші і квитанції, захожу до кімнатки консьєржів, де мене інформують щодо активного протягом останнього тижня руху моїх клієнтів з якимись коробками (консьєржка нарахувала більше 30-ти). Я її заспокоїв, оскільки мені відомо, що орендарі займаються дрібним бізнесом і на лоджіях зберігали картонні короби. Піднімаюся у квартиру, де квартиранти ошелешили повідомленням про вимушений від"їзд на малу батьківщину і можливість звільнити квартиру лише 31 грудня. "Що-о-о-о ???!!!", - питання розірвало мій мозок, але зовнішньо залишився стриманим. Причину вигадали вагому - хвороба дуже близького родича, але, підозрюю, цей теракт готувався ще з кінця вересня при підписанні чергового договору (подовження) на пів року. Мешкала ця родина у моїй квартирі 7,5 років. Початкова орендна ставка - 3100 грн, остання - 8300 грн. Люди видавалися мені дуже порядними щодо грошових відносин, тому 2/3 заставної суми повернув їм ще влітку 2013 року, щоб гроші для них не знецінювалися. Не буду переповідати, як вони виселялися з квартири 31-го грудня, бо то окремий роман у трьох томах. Тож з 1-го січня почався період втрати (простоювання житла) і витрати (ремонтик, заміна окремих меблів, прибирання) грошенят. Ця квартира відпочатку була найскромнішою серед трьох наявних в оренді, але її стан на момент вибуття клієнтів мене вельми засмутив. Для уяви: шпалери навкруги усіх вимикачів були чорні від бруду, жодна конфорка електроплити не працювала, шланг пральної машини підтікав, тахту розірвано до пружин, люстру зіпсовано без можливості відновлення, на килимі краплі від паяльного олова, усі внутрішні двері полущені і забруднені, рами вікон і дверей лоджій у брудних відбитках пальців і ще … тощо, тощо, тощо. Усував проблеми без поспіху і поступово (з огляду на свята і апріорі відсутність у цей період попиту). Викинув диван, тахту, більшу частину кухонних меблів. Загальні витрати на приведення квартири до прийнятного стану склали 25400 грн. Інфу на ОЛХ виклав напочатку лютого, здав через 10 днів за нижчою від попередньої (вересневої) ставкою, хоча квартиру було оновлено. Попит навіть у сегменті до 8000 грн біля метро на ПОХ ніякий, майже штиль. На цьому б закінчити оповідати різдвяну історію, але, любі малята, це тільки початок як в анекдоті про білу і чорну смугу. Насправді замість Святого Миколая прилетіли аж три чорних лебеді. Щодо другого я вам уже розлого розповів. Далі стисло. Першим заявилося невеличке чорняве лебедятко ще у листопаді: тріснув акрил у ванні на квартирі з хорошим ремонтом у прицентральній локації. Довго не міг віднайти номер телефону майстра-виконавця, який пару років тому виконував замовлення. Проблему вирішив у січні за невеликі гроші. Перед клієнтами незручно, на душу тиснув камінь. Аж ось у середині січня залишки новорічних вогників мого настрою закрили величезні чорні крила чергового лебедя. Телефонує орендар моєї третьої квартири і повідомляє про дві проблеми: зламався змішувач у ванній кімнаті та у будинку відімкнули газ. На ранок змішувач придбав в Епіцентрі і до обіду встановив. Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою. Проблема у неадекватних сусідах, які відмовляють працівникам Київгазу здійснити в їхніх оселях необхідні маніпуляції та не бажають платити за це гроші. Уже другий місяць роблю клієнтам величезну знижку на орендну плату. Виїхати вони не можуть, бо завершують ремонт у новобудові, яку придбали, і залишилося до переїзду ще два місяці. Тож з 1-го січня маю суцільні втрати, втрати, втрати. Ніби кимсь пороблено. Таке у мене за 20 років вперше. Хто скаже, що життя лендлорда безхмарне, закидайте його камінням. І ще прохання: якщо зустрінете Святого Миколая, перекажіть, що я його розшукую і … дуже сердитий.
Самая непритязательная Ваша квартира сдавалась 7,5 лет одним арендатрам и всего штуцер вложений. То есть, 140 баксов в год. Не так плохо. У меня было, что после 4-х лет были вложения 2 куе. Квартира стала лучше? Пусть даже сейчас сдалась чуть дешевле - но сейчас ведь и не сентябрь. Зато сдав в феврале,...смотрим на календарь...через полгода...оппа! август! Поднимаем ценник "с чувством глубокого удовлетворения" до 8500 и в случае съезда, что не очень вероятно, съезда, сдаем за 9.
Люди прожили 7,5 лет в уставшей квартире...скорей всего они тоже от нее устали. И нашли лучшую. Значит назрел момент "подкормить корову" прежде чем доить ее дальше. Когда-бы Вы хотели чтобы они съехали? в апреле? Вы-бы с ней провозились недели 3-4 и фиг-бы уже сдали в мае...а потом лето. То есть, можно было попасть в более не приятную ситуацию.
Так что, эта ситуация должна была случиться рано или поздно и случилась не самым худшим способом.
Остальные "лебляди" - это мелочи, ничего страшного.
Очевидно, Вам в один момент Ваши квартиры напомнили не деньгами, а заботами (чего похоже давно не было) - вот Вы и приняли за стаю семейства утиных.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:29
ihorkyiv написав:galadriel
Дякую. "Усе що нас не вбиває, робить нас сильнішими". Щодо подарунку собі коханому, то відкладається, оскільки 8-го січня мав відлітати з дружиною до Шарму на 10 днів. Не склалося. Може й на краще. Уявляю паніку клієнта, якому відімкнули газ, зламався змішувач і відсутній зв"язок з орендодавцем. ))
В Шарме не работает вайбер или вацап?
Кстати, проблемы с газом решаются покупкой недорогой настольной двухкомфорочной электроплиты. Как временное решение арендаторы примут. Как сказал коллега - Вы сделали все что могли и с чистой совестью легли спать.
Кстати, чтобы Вам было не так страшно ездить отдыхать, могу поведать мой случай поездки на отдых. Году эдак в 2003, поехали с женой в Крым (тогда еще не оккупированный) на машине. Всю ночь за рулем, только въехали в Крым, звонок от соседей снизу - вы нас заливаете. А у меня тогда ремонт был - только трубы были разведены, рабочие стяжку делали. Короче, что случилось - накануне рабочие открыли кран гарячей воды, которую еще не пустили...ну и не закрыли, а на следующий день дали воду, а на объекте никого еще не было. Ну позвонил прорабу, разбудил, пока он с Троещины доехал с ключами ....в общем, около часу вода хлестала из шарового крана просто на стяжку. Хорошо, соседи снизу не дали воде пойти дальше вниз, потому как залить 7 этажей - намного неприятней.
Ну как, успокоил? Езжайте отдыхать спокойно.
Зы: кстати, я даже не остановился. Ну вот есть такая ситуация, я за тысячу км - что я могу изменить кроме того, что можно сделать телефонным звонком? Так чего волноваться?
Востаннє редагувалось rjkz
в Сер 19 лют, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:46
rjkz написав:
ihorkyiv написав:galadriel
Дякую. "Усе що нас не вбиває, робить нас сильнішими". Щодо подарунку собі коханому, то відкладається, оскільки 8-го січня мав відлітати з дружиною до Шарму на 10 днів. Не склалося. Може й на краще. Уявляю паніку клієнта, якому відімкнули газ, зламався змішувач і відсутній зв"язок з орендодавцем. ))
В Шарме не работает вайбер или вацап?
Кстати, проблемы с газом решаются покупкой недорогой настольной двухкомфорочной электроплиты. Как временное решение арендаторы примут. Как сказал коллега - Вы сделали все что могли и с чистой совестью легли спать.
Абсолютно вірне і просте рішення.
В крайньому випадку - можна навіть одноконфорочну електроплиту. Кілька тижнів можна й на ній готувати.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:01
Frant написав: rjkz написав:
ihorkyiv написав:galadriel
Дякую. "Усе що нас не вбиває, робить нас сильнішими". Щодо подарунку собі коханому, то відкладається, оскільки 8-го січня мав відлітати з дружиною до Шарму на 10 днів. Не склалося. Може й на краще. Уявляю паніку клієнта, якому відімкнули газ, зламався змішувач і відсутній зв"язок з орендодавцем. ))
В Шарме не работает вайбер или вацап?
Кстати, проблемы с газом решаются покупкой недорогой настольной двухкомфорочной электроплиты. Как временное решение арендаторы примут. Как сказал коллега - Вы сделали все что могли и с чистой совестью легли спать.
Абсолютно вірне і просте рішення.
В крайньому випадку - можна навіть одноконфорочну електроплиту. Кілька тижнів можна й на ній готувати.
Она итак недорогая, а разница между 1к и 2к - совсем смешная. Зато 2к намного удобней. Мы когда-то купили себе пока ремонет делали - вполне хватало для 2-х человек. Потом у родственника были какие-то проблемы с газом - отключили. Дали ему попользоваться пока решал вопросы. Потом другим родственникам на дачу дали.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:26
rjkz написав:
Она итак недорогая, а разница между 1к и 2к - совсем смешная. Зато 2к намного удобней. Мы когда-то купили себе пока ремонет делали - вполне хватало для 2-х человек. П
1к має потужність 1кВт, 2к - 2кВт. В старому жилфонді цей параметр може бути важливим. Якщо електропроводка стара алюмінієва. Щоб не спалити її.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:26
rjkz написав: ihorkyiv написав:galadriel
Дякую. "Усе що нас не вбиває, робить нас сильнішими". Щодо подарунку собі коханому, то відкладається, оскільки 8-го січня мав відлітати з дружиною до Шарму на 10 днів. Не склалося. Може й на краще. Уявляю паніку клієнта, якому відімкнули газ, зламався змішувач і відсутній зв"язок з орендодавцем. ))
В Шарме не работает вайбер
или вацап?
Колего, ви, ймовірно, системний відвідувач курортів Балі, Мальдівів, Фіджі та інших карибів і не володієте інфою щодо проблем простих подорожувальників до сумнозвісного Єгипту, зокрема, Шарму. Вайбер працює за наявності вай-фаю або мобільного інтернету. Перший майже відсутній у багатьох 5-зіркових готелях, навіть на ресепшині з двома роутерами, які, як курки, обсідають туристи з надією піймати сигнал. Другий потребує купівлю в аеропорту або у готелі єгипетської карти. Єдина проблема її придбати в аеропорту Шарма - це черга на 40 хвилин. Після теракту 2015 року з московитським літаком на Синаї запроваджено підвищені заходи безпеки. Прилетів, вистояв одну чергу за анкетою, потім другу митно-прикордонного контролю з процедурою фотографування, сканування відбитків великих пальців рук і долоні, відшукав багаж, а автобус з гідом давно чекає. Ще відстояти чергу за карткою просто немає часу, тому сподіваєшся купити її у готелі, хоч і дорожче у 1.5 рази. Саме так сталося при відвідуванні Шарму у вересні 2019 року. У готельному магазинчику карту активував араб-продавець. Що він накрутив, Бог знає, але через добу смартфон дружини заглючив, араб розвів руками і відсторонився. Єгипет щодо якості послуг з 2015 року дуже зіпсувався, і відсутність системного зв"язку, зокрема через готельний ВФ, тому підтвердження. Відлітаючи до Єгипту, завжди попереджаємо родичів і близьких знайомих, що зв"язку може не бути. У попередні відвідування готелів ВФ завжди був, хоч і слабкий, на території, але прийнятний на ресепшині. Виліт з Шарму в Україну - це взагалі пекельне пекло з роздяганням, роззуванням, обшуками на трьох контрольних постах. Але Червоне море змиває усі негативні враження. )) Стосовно ваших роз"яснень щодо вдалого періоду від"їзду орендарів, то це саме те, що я казав дружині: "Краще займатися оновленням квартири при відсутності попиту на оренду, ніж у пікові місяці".
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:46
ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:13
Прохожий написав: ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!
Так, плитка - вихід.
Більше місяця живуть і не можуть приготувати їжу і помитися гарячою водою вдома - якісь безпорадні орендарі
Скоріше їм вигідніше платити менше і вирішувати ці питання по-своєму.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:15
Прохожий написав: ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
Протягом двох десятиліть я хизувався перед орендарями наявністю у квартирі газового нагрівача, зазначав перевагу колонки перед централізованим постачанням гарячої води. Моя коронна фраза: "Завжди буде гаряча вода, бо газ НІКОЛИ надовго не вимкнуть". І це було правдою … до середини січня поточного року. З 1972 року, коли моя родина одержала ту квартиру, таких прецедентів не було, газ вимикали найдовше на пару годин, якщо здійснювалися ремонтно-монтажні роботи на рівні чиєїсь квартири або загального стояка. Власне проблема приготування їжі, за словами орендаря, не є критичною. У наявності електрочайник і мікрохвильовка. А ось теплої водички, щоб помитися, катма. Хоча скільки тієї зими..., якої практично й не було. )) Встановлювати бойлер у квартирі з газовою колонкою вважав верхів"ям безглуздя і марнотратством. Так воно і є. Раз на 20 років виникла така ситуація, спричинена лише недолугістю і непорядністю декількох сусідів. Це спрогнозувати було неможливо.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:24
выше выделил красным
ihorkyiv написав: Прохожий написав: ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
Протягом двох десятиліть я хизувався перед орендарями наявністю у квартирі газового нагрівача, зазначав перевагу колонки перед централізованим постачанням гарячої води. Моя коронна фраза: "Завжди буде гаряча вода, бо газ НІКОЛИ надовго не вимкнуть". І це було правдою … до середини січня поточного року. З 1972 року, коли моя родина одержала ту квартиру, таких прецедентів не було, газ вимикали найдовше на пару годин, якщо здійснювалися ремонтно-монтажні роботи на рівні чиєїсь квартири або загального стояка. Власне проблема приготування їжі, за словами орендаря, не є критичною. У наявності електрочайник і мікрохвильовка. А ось теплої водички, щоб помитися, катма. Хоча скільки тієї зими..., якої практично й не було. )) Встановлювати бойлер у квартирі з газовою колонкою вважав верхів"ям безглуздя і марнотратством.
Так воно і є. Раз на 20 років виникла така ситуація, спричинена лише недолугістю і непорядністю декількох сусідів. Це спрогнозувати було неможливо.
сделать в процессе ремонта 2 вывода под бойлер МАРНОТРАТСТВО, согласен...
но вы то лучше знаете сорри что вписался в обсуждение)
апд
кстати "жадность порождает бедность"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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