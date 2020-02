Додано: Сер 19 лют, 2020 22:13

Прохожий написав: ihorkyiv написав: Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою. Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.

1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???

2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.

О...опыт?



апд

Так, плитка - вихід.



Більше місяця живуть і не можуть приготувати їжу і помитися гарячою водою вдома - якісь безпорадні орендарі

Скоріше їм вигідніше платити менше і вирішувати ці питання по-своєму. Так, плитка - вихід.Більше місяця живуть і не можуть приготувати їжу і помитися гарячою водою вдома - якісь безпорадні орендаріСкоріше їм вигідніше платити менше і вирішувати ці питання по-своєму.

