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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:34
Frant написав: rjkz написав:
Она итак недорогая, а разница между 1к и 2к - совсем смешная. Зато 2к намного удобней. Мы когда-то купили себе пока ремонет делали - вполне хватало для 2-х человек. П
1к має потужність 1кВт, 2к - 2кВт. В старому жилфонді цей параметр може бути важливим. Якщо електропроводка стара алюмінієва. Щоб не спалити її.
2 кВТ держит проводка в дореволюционном доме. Еще и бойлер.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:39
Прохожий написав: ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!
Я в старом фонде выбросил нафиг колонку и поставил бойлер.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:40
galadriel написав: Прохожий написав: ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!
Так, плитка - вихід.
Більше місяця живуть і не можуть приготувати їжу і помитися гарячою водою вдома - якісь безпорадні орендарі
Скоріше їм вигідніше платити менше і вирішувати ці питання по-своєму.
Под кроватью - та-же электроплитка.
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