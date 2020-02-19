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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1768176917701771

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:34

  Frant написав:
  rjkz написав:Она итак недорогая, а разница между 1к и 2к - совсем смешная. Зато 2к намного удобней. Мы когда-то купили себе пока ремонет делали - вполне хватало для 2-х человек. П
1к має потужність 1кВт, 2к - 2кВт. В старому жилфонді цей параметр може бути важливим. Якщо електропроводка стара алюмінієва. Щоб не спалити її.


2 кВТ держит проводка в дореволюционном доме. Еще и бойлер.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:39

  Прохожий написав:
  ihorkyiv написав:Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.

1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?

апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!


Я в старом фонде выбросил нафиг колонку и поставил бойлер.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:40

  galadriel написав:
  Прохожий написав:
  ihorkyiv написав:Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.

1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?

апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!


Так, плитка - вихід.

Більше місяця живуть і не можуть приготувати їжу і помитися гарячою водою вдома - якісь безпорадні орендарі :(
Скоріше їм вигідніше платити менше і вирішувати ці питання по-своєму.


Под кроватью - та-же электроплитка. :lol:
rjkz
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  #<1 ... 1768176917701771
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