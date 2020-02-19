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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:34
Frant написав: rjkz написав:
Она итак недорогая, а разница между 1к и 2к - совсем смешная. Зато 2к намного удобней. Мы когда-то купили себе пока ремонет делали - вполне хватало для 2-х человек. П
1к має потужність 1кВт, 2к - 2кВт. В старому жилфонді цей параметр може бути важливим. Якщо електропроводка стара алюмінієва. Щоб не спалити її.
2 кВТ держит проводка в дореволюционном доме. Еще и бойлер.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:39
Прохожий написав: ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!
Я в старом фонде выбросил нафиг колонку и поставил бойлер.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:40
galadriel написав: Прохожий написав: ihorkyiv написав:
Щодо газу - чорний лебідь й досі не відлетів, більше місяця клієнти живуть без можливості приготувати їжу і помитися гарячою водою.
1. простейшая настольная электроплитка как экстренный вариант не???
2. у меня есть орендный хрущик с газовой колонкой, в процессе ремонта сделал выводы для подключение бойлера. в экстренной ситуации устанавливается за 1 час.
О...опыт?
апд
Франт и рикз опередили с электроплиткой) О..опыт!
Так, плитка - вихід.
Більше місяця живуть і не можуть приготувати їжу і помитися гарячою водою вдома - якісь безпорадні орендарі
Скоріше їм вигідніше платити менше і вирішувати ці питання по-своєму.
Под кроватью - та-же электроплитка.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 23:23
rjkz
Что "под кроватью"?
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барабашов
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Додано: Сер 19 лют, 2020 23:43
ihorkyiv написав:CRUSADER Прочитавши ваш комент, грішним ділом подумав, а чи не від ваших пальчиків залишилися брудні посліди на стінах і вікнах моєї квартири ?? Та ні, примарилося. Адже нечепури не унікальні, їх легіон.
На щастя, мені пощастило не зустрічати таких як ви
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Додано: Чет 20 лют, 2020 00:00
барабашов написав:rjkz
Что "под кроватью"?
Плитка настольная под кроватью.
Газ перекрыли, лендлорд под это дело снизил цену. Арендаторы купили плитку и прячут от лендлорда под кроватью, сокрушаясь, что не на чем приготовить. ШЮтка. Хотя вывод напрашивается сам собой.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:49
rjkz написав: барабашов написав:rjkz
Что "под кроватью"?
Плитка настольная под кроватью.
Газ перекрыли, лендлорд под это дело снизил цену. Арендаторы купили плитку и прячут от лендлорда под кроватью, сокрушаясь, что не на чем приготовить. ШЮтка. Хотя вывод напрашивается сам собой.
Орендар повідомляє про відсутність газу (читай неможливість приготування їжі, відсутність гарячої води).
Орендодавець купляє 2к елекроплитку і трохи знижує ціну оренди.
Після відновлення постачання газу електроплитку у орендарів забрати (щоб вони її в кінець не добили) і знову поставити попередню ціну оренди.
(Це щоб виключити петляння та прибідняння).
Щодо можливості підключення бойлера до колонки - хз, теж варіант, але як на мене при можливості краще замінити колонку бойлером - як зробив rjkz.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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