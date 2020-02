Додано: Чет 20 лют, 2020 10:49

Плитка настольная под кроватью.

Плитка настольная под кроватью.

Газ перекрыли, лендлорд под это дело снизил цену. Арендаторы купили плитку и прячут от лендлорда под кроватью, сокрушаясь, что не на чем приготовить. ШЮтка. Хотя вывод напрашивается сам собой.



Орендар повідомляє про відсутність газу (читай неможливість приготування їжі, відсутність гарячої води).

Орендодавець купляє 2к елекроплитку і трохи знижує ціну оренди.

Після відновлення постачання газу електроплитку у орендарів забрати (щоб вони її в кінець не добили) і знову поставити попередню ціну оренди.

(Це щоб виключити петляння та прибідняння).



Орендар повідомляє про відсутність газу (читай неможливість приготування їжі, відсутність гарячої води).

Орендодавець купляє 2к елекроплитку і трохи знижує ціну оренди.

Після відновлення постачання газу електроплитку у орендарів забрати (щоб вони її в кінець не добили) і знову поставити попередню ціну оренди.

(Це щоб виключити петляння та прибідняння).

Щодо можливості підключення бойлера до колонки - хз, теж варіант, але як на мене при можливості краще замінити колонку бойлером - як зробив rjkz.

