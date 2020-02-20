Frant написав:
При подібному підході до жилого фонда:
В якому стані через 20 років будуть 25-поверхові панельні будинки, обшиті мінватою чи пінопластом, з 10-12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир?
Я где-то предлагал покупать панельные новострои?
Или покупать верхние "видовые" этажи при негарантированной работе лифтов?
имхо, с учетом деградации городской среды и комунального хозяйства хрущи и старые панели (до 1980) в которых люди себе не создали ОСМД будут в печальном состоянии и уйдут ниже адекватного состояния жил фонда. Никто же сейчас не рассматривает покупать 2 этажные деревянные бараки для сдачи в аренду? Но и люди какие-то в них тоже живут.
Конечно, в интересных локациях (возле метро и дома первой линии возле магистралей) дома будут в нормальном состоянии, но где-то в глуши с большим процентом пенсов на субсидии и маргиналов...