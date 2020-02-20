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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1769177017711772

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01

  rjkz написав:Для кого все эти бетонокилометры строятся?
Кто в этом будет жить через 20-30 лет?
Население Украины в 92 - 53 млн. 2020 - 37? 35? 30? 2040- ?????
Кому мы будем сдавать наш бетонный "пенсионный фонд"? :cry:

Кто будет жить в аварийных хрущах и старых панелях в 2040 году?
Население Киева и городов миллионников уменьшается тоже с такой динамикой?

Много ли в Киеве осталось места для бетонокилометров? Или скоро все нормальные локации кончаться, а покупать на периферии никто не захочет, т.к. из-за пробок будет нереально добраться до работы.
Востаннє редагувалось Sinica в П'ят 21 лют, 2020 11:07, всього редагувалось 3 разів.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:02

  Sinica написав:
  rjkz написав:Для кого все эти бетонокилометры строятся?
Кто в этом будет жить через 20-30 лет?
Население Украины в 92 - 53 млн. 2020 - 37? 35? 30? 2040- ?????
Кому мы будем сдавать наш бетонный "пенсионный фонд"? :cry:

Кто будет жить в аварийных хрущах и старых панелях в 2040 году?

Ті, хто і зараз.
Ресурсу цілком вистачить.
Хіба що труби і дах замінити.

Зустрічне питання:
При подібному підході до жилого фонда:
В якому стані через 20 років будуть 25-поверхові панельні будинки, обшиті мінватою чи пінопластом, з 10-12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир? :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08

  Frant написав:При подібному підході до жилого фонда:
В якому стані через 20 років будуть 25-поверхові панельні будинки, обшиті мінватою чи пінопластом, з 10-12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир? :wink:
Я где-то предлагал покупать панельные новострои? :o
Или покупать верхние "видовые" этажи при негарантированной работе лифтов?

имхо, с учетом деградации городской среды и комунального хозяйства хрущи и старые панели (до 1980) в которых люди себе не создали ОСМД будут в печальном состоянии и уйдут ниже адекватного состояния жил фонда. Никто же сейчас не рассматривает покупать 2 этажные деревянные бараки для сдачи в аренду? Но и люди какие-то в них тоже живут.

Конечно, в интересных локациях (возле метро и дома первой линии возле магистралей) дома будут в нормальном состоянии, но где-то в глуши с большим процентом пенсов на субсидии и маргиналов...
Sinica
 
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  #<1 ... 1769177017711772
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