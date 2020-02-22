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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:02
Sinica написав: rjkz написав:
Для кого все эти бетонокилометры строятся?
Кто в этом будет жить через 20-30 лет?
Население Украины в 92 - 53 млн. 2020 - 37? 35? 30? 2040- ?????
Кому мы будем сдавать наш бетонный "пенсионный фонд"?
Кто будет жить в аварийных хрущах и старых панелях в 2040 году?
Ті, хто і зараз.
Ресурсу цілком вистачить.
Хіба що труби і дах замінити.
Зустрічне питання:
При подібному підході до жилого фонда:
В якому стані через 20 років будуть 25-поверхові панельні будинки, обшиті мінватою чи пінопластом, з 10-12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08
Frant написав:
При подібному підході до жилого фонда:
В якому стані через 20 років будуть 25-поверхові панельні будинки, обшиті мінватою чи пінопластом, з 10-12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир?
Я где-то предлагал покупать панельные новострои?
Или покупать верхние "видовые" этажи при негарантированной работе лифтов?
имхо, с учетом деградации городской среды и комунального хозяйства хрущи и старые панели (до 1980) в которых люди себе не создали ОСМД будут в печальном состоянии и уйдут ниже адекватного состояния жил фонда. Никто же сейчас не рассматривает покупать 2 этажные деревянные бараки для сдачи в аренду? Но и люди какие-то в них тоже живут.
Конечно, в интересных локациях (возле метро и дома первой линии возле магистралей) дома будут в нормальном состоянии, но где-то в глуши с большим процентом пенсов на субсидии и маргиналов...
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Sinica
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:00
Sinica
Не забывайте про приличное количество сталинок именно построенных при Йосе в конце 20х-начале 30х и с деревянными перекрытиями,те что в войну в 43м наши не пожгли до остовов при освобождении, там живут в основном потомки тех, кому там дали квартиру сразу после войны и они не очень могут содержать старый дом в достойном состоянии. Ресурс этих домов тоже меньше чем у монолита, а ещё и екатерининки есть от 90х годов 19го века до середины 20х годов, там даже фасады уже потрескались, что внутри - х.з, и этого прединфарктного добра полно - так что наш жилой фонд обновления потребует, к гадалке не ходи,
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:12
Хелоу, коллеги. Прошу совета.
Поменяла на днях вторичку, на однушку в крутейшем новострое. Все как вы учили - вид, локация (як у вас бесарабка), 3м потолок, индивидуалка, корзины под кондеры, фасад, отисы, толщина стен и пр. На паркинг пока не хватило
Ввиду того, что это первое, что у меня есть такого класса, вопрос - есть у кого опыт, что там обязательно должно быть?
С классикой понятно - кондер, посудомойка и пр, что есть при обычной сдаче.
Что то особенное должно быть?
- кровать или можно обойтись диваном?
- ванна обязательна или можно обойтись кабиной?
- биде обязательно?
- теплый пол обязательно?
- может еще чего забыла?
Надо сделать и закомплектовать так, что бы "гости колхоза", ценящие комфорт и могущие заплатить выше рынка хотели бы поселиться там.
Может ссылками по модным интерьтерам кто поделится, лофт уже как проехали? Заранее - большое человеческое спасибо.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:30
Спасибо, добрый человек.
Мне бы советы по ремонту
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:58
vhata написав:
Хелоу, коллеги. Прошу совета.
Поменяла на днях вторичку, на однушку в крутейшем новострое. Все как вы учили - вид, локация (як у вас бесарабка), 3м потолок, индивидуалка, корзины под кондеры, фасад, отисы, толщина стен и пр. На паркинг пока не хватило
Ввиду того, что это первое, что у меня есть такого класса, вопрос - есть у кого опыт, что там обязательно должно быть?
С классикой понятно - кондер, посудомойка и пр, что есть при обычной сдаче.
Что то особенное должно быть?
- кровать или можно обойтись диваном?
- ванна обязательна или можно обойтись кабиной?
- биде обязательно?
- теплый пол обязательно?
- может еще чего забыла?
Надо сделать и закомплектовать так, что бы "гости колхоза", ценящие комфорт и могущие заплатить выше рынка хотели бы поселиться там.
Может ссылками по модным интерьтерам кто поделится, лофт уже как проехали? Заранее - большое человеческое спасибо.
Поздравляю Вас, мадам!
Вопрос планировки и позиционирования. Если это под посуточную сдачу для командировочных, то кабины с головой. Если-же под долговременную аренду в пуповом месте, то можете попробовать поставить угловую акриловую ванну со стеклянными дверцами и стенками - получится 2 в одном. Но смотрите по возможностям и целесообразности.
Если на долгосрок, то теплый пол можно делать, а можно и нет.
Тут ведь какое дело, вспоминая Бига - он делал канхветки для провинции и за счет того, что подобного предложения не было - "снимал сливки" провинциальных арендаторов.
В Куёве что ни сделай - все равно сдастся (пока по крайней мере).
Поэтому "точка зрения зависит от кочки сидения".
Насчет лофта - мне кажется проехали. Я делал последнюю в минимализме. Но опять-же, вопрос сегмента. Если в Вашем "колхозе" гости любят рюшечки и вензелечки, то минимализм (да и лофт) не поймут.
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