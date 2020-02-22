Додано: Нед 23 лют, 2020 00:12

Хелоу, коллеги. Прошу совета.Поменяла на днях вторичку, на однушку в крутейшем новострое. Все как вы учили - вид, локация (як у вас бесарабка), 3м потолок, индивидуалка, корзины под кондеры, фасад, отисы, толщина стен и пр. На паркинг пока не хватилоВвиду того, что это первое, что у меня есть такого класса, вопрос - есть у кого опыт, что там обязательно должно быть?С классикой понятно - кондер, посудомойка и пр, что есть при обычной сдаче.Что то особенное должно быть?- кровать или можно обойтись диваном?- ванна обязательна или можно обойтись кабиной?- биде обязательно?- теплый пол обязательно?- может еще чего забыла?Надо сделать и закомплектовать так, что бы "гости колхоза", ценящие комфорт и могущие заплатить выше рынка хотели бы поселиться там.Может ссылками по модным интерьтерам кто поделится, лофт уже как проехали? Заранее - большое человеческое спасибо.