RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1769177017711772

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:02

  Sinica написав:
  rjkz написав:Для кого все эти бетонокилометры строятся?
Кто в этом будет жить через 20-30 лет?
Население Украины в 92 - 53 млн. 2020 - 37? 35? 30? 2040- ?????
Кому мы будем сдавать наш бетонный "пенсионный фонд"? :cry:

Кто будет жить в аварийных хрущах и старых панелях в 2040 году?

Ті, хто і зараз.
Ресурсу цілком вистачить.
Хіба що труби і дах замінити.

Зустрічне питання:
При подібному підході до жилого фонда:
В якому стані через 20 років будуть 25-поверхові панельні будинки, обшиті мінватою чи пінопластом, з 10-12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир? :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21020
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08

  Frant написав:При подібному підході до жилого фонда:
В якому стані через 20 років будуть 25-поверхові панельні будинки, обшиті мінватою чи пінопластом, з 10-12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир? :wink:
Я где-то предлагал покупать панельные новострои? :o
Или покупать верхние "видовые" этажи при негарантированной работе лифтов?

имхо, с учетом деградации городской среды и комунального хозяйства хрущи и старые панели (до 1980) в которых люди себе не создали ОСМД будут в печальном состоянии и уйдут ниже адекватного состояния жил фонда. Никто же сейчас не рассматривает покупать 2 этажные деревянные бараки для сдачи в аренду? Но и люди какие-то в них тоже живут.

Конечно, в интересных локациях (возле метро и дома первой линии возле магистралей) дома будут в нормальном состоянии, но где-то в глуши с большим процентом пенсов на субсидии и маргиналов...
Sinica
 
Повідомлень: 134
З нами з: 08.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:00

Sinica
Не забывайте про приличное количество сталинок именно построенных при Йосе в конце 20х-начале 30х и с деревянными перекрытиями,те что в войну в 43м наши не пожгли до остовов при освобождении, там живут в основном потомки тех, кому там дали квартиру сразу после войны и они не очень могут содержать старый дом в достойном состоянии. Ресурс этих домов тоже меньше чем у монолита, а ещё и екатерининки есть от 90х годов 19го века до середины 20х годов, там даже фасады уже потрескались, что внутри - х.з, и этого прединфарктного добра полно - так что наш жилой фонд обновления потребует, к гадалке не ходи,
барабашов
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 16.06.15
Подякував: 155 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:12

Прошу совета по элитке

Хелоу, коллеги. Прошу совета.
Поменяла на днях вторичку, на однушку в крутейшем новострое. Все как вы учили - вид, локация (як у вас бесарабка), 3м потолок, индивидуалка, корзины под кондеры, фасад, отисы, толщина стен и пр. На паркинг пока не хватило :)
Ввиду того, что это первое, что у меня есть такого класса, вопрос - есть у кого опыт, что там обязательно должно быть?
С классикой понятно - кондер, посудомойка и пр, что есть при обычной сдаче.
Что то особенное должно быть?
- кровать или можно обойтись диваном?
- ванна обязательна или можно обойтись кабиной?
- биде обязательно?
- теплый пол обязательно?
- может еще чего забыла?
Надо сделать и закомплектовать так, что бы "гости колхоза", ценящие комфорт и могущие заплатить выше рынка хотели бы поселиться там.
Может ссылками по модным интерьтерам кто поделится, лофт уже как проехали? Заранее - большое человеческое спасибо.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 312
З нами з: 06.05.18
Подякував: 109 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:30

  Мизантрóп написав:
  vhata написав:- биде обязательно?
- теплый пол обязательно?
к ним надо еще https://prom.ua/p1041860411-seks-kacheli-fetish.html
Спасибо, добрый человек.
Мне бы советы по ремонту
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 312
З нами з: 06.05.18
Подякував: 109 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:58

  vhata написав:Хелоу, коллеги. Прошу совета.
Поменяла на днях вторичку, на однушку в крутейшем новострое. Все как вы учили - вид, локация (як у вас бесарабка), 3м потолок, индивидуалка, корзины под кондеры, фасад, отисы, толщина стен и пр. На паркинг пока не хватило :)
Ввиду того, что это первое, что у меня есть такого класса, вопрос - есть у кого опыт, что там обязательно должно быть?
С классикой понятно - кондер, посудомойка и пр, что есть при обычной сдаче.
Что то особенное должно быть?
- кровать или можно обойтись диваном?
- ванна обязательна или можно обойтись кабиной?
- биде обязательно?
- теплый пол обязательно?
- может еще чего забыла?
Надо сделать и закомплектовать так, что бы "гости колхоза", ценящие комфорт и могущие заплатить выше рынка хотели бы поселиться там.
Может ссылками по модным интерьтерам кто поделится, лофт уже как проехали? Заранее - большое человеческое спасибо.


Поздравляю Вас, мадам!
Вопрос планировки и позиционирования. Если это под посуточную сдачу для командировочных, то кабины с головой. Если-же под долговременную аренду в пуповом месте, то можете попробовать поставить угловую акриловую ванну со стеклянными дверцами и стенками - получится 2 в одном. Но смотрите по возможностям и целесообразности.
Если на долгосрок, то теплый пол можно делать, а можно и нет.
Тут ведь какое дело, вспоминая Бига - он делал канхветки для провинции и за счет того, что подобного предложения не было - "снимал сливки" провинциальных арендаторов.
В Куёве что ни сделай - все равно сдастся (пока по крайней мере).
Поэтому "точка зрения зависит от кочки сидения".
Насчет лофта - мне кажется проехали. Я делал последнюю в минимализме. Но опять-же, вопрос сегмента. Если в Вашем "колхозе" гости любят рюшечки и вензелечки, то минимализм (да и лофт) не поймут.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10368
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:27

Спасибо, коллеги и тех, кто отписал в личку. Большое человеческое - СПАСИБО!
Можно еще ссылочки на сантехнику правильную и смесители.
И еще, не сильно дезко, - у меня есть штучный паркет береза, граб, дуб в одинаковых размерах, есть смысл "исполнять"? Есть арендаторы, в этом сегменте, которые это оценят?
Или, как всегда, просто плитка?
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 312
З нами з: 06.05.18
Подякував: 109 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:45

  vhata написав:Спасибо, коллеги и тех, кто отписал в личку. Большое человеческое - СПАСИБО!
Можно еще ссылочки на сантехнику правильную и смесители.
И еще, не сильно дезко, - у меня есть штучный паркет береза, граб, дуб в одинаковых размерах, есть смысл "исполнять"? Есть арендаторы, в этом сегменте, которые это оценят?
Или, как всегда, просто плитка?


Не совсем понял - паркета одной породы хватает на комнату?
Если нет, то особого смысла в одной комнате делать геометрию или художку нет - скорей всего выбьется из стиля. И еще - какого размера паркет?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10368
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:52

  rjkz написав:Не совсем понял - паркета одной породы хватает на комнату?
Если нет, то особого смысла в одной комнате делать геометрию или художку нет - скорей всего выбьется из стиля. И еще - какого размера паркет?
Хватает :)
Но подумала - какой же это совок. Размер 450Х45 из старых запасов. Не, не буду заморачиваться.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 312
З нами з: 06.05.18
Подякував: 109 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:57

  vhata написав:Хелоу, коллеги. Прошу совета.
Поменяла на днях вторичку, на однушку в крутейшем новострое. Все как вы учили - вид, локация (як у вас бесарабка), 3м потолок, индивидуалка, корзины под кондеры, фасад, отисы, толщина стен и пр. На паркинг пока не хватило :)
Ввиду того, что это первое, что у меня есть такого класса, вопрос - есть у кого опыт, что там обязательно должно быть?
С классикой понятно - кондер, посудомойка и пр, что есть при обычной сдаче.
Что то особенное должно быть?
- кровать или можно обойтись диваном?
- ванна обязательна или можно обойтись кабиной?
- биде обязательно?
- теплый пол обязательно?
- может еще чего забыла?
Надо сделать и закомплектовать так, что бы "гости колхоза", ценящие комфорт и могущие заплатить выше рынка хотели бы поселиться там.
Может ссылками по модным интерьтерам кто поделится, лофт уже как проехали? Заранее - большое человеческое спасибо.

Ви точно маєте досвід здачі квартир в оренду?

Питання дитячі.

У вас що, немає знайомих ріелторів-професіоналів? У них і спитайте.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21020
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1769177017711772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3039, 3040, 3041
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
30405 3423776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 21:11
Natt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194376
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4352
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.