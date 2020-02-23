Франт, вопросы детские для того, кто этим не занимается.
1. риелтор сказал - не важно, кровать или диван (это первая однушка в моей коллекции)
Местные спецы - однозначно кровать (оочень спасибо)....
2. вопрос про розетки в паркинге, в свое время, смутил всех местных застройщиков в центре (но я уже об этом знала - спасибо Максу)
3. когда то, этот дом был для меня крутым. Но, опять же, спасибо Максу, он научил смотреть на фасад.
Здесь, по крупицам, я насобирала очень много, спасибо всем кто откликался.
Странное отношение к обычным допысувачам, Вам что, места жалко? Или корона местных аксакалов давит на извилины, при виде провинциалов?