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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1770177117721773

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:32

  Frant написав:Питання дитячі.

У вас що, немає знайомих ріелторів-професіоналів? У них і спитайте.

Франт, вопросы детские для того, кто этим не занимается.
1. риелтор сказал - не важно, кровать или диван (это первая однушка в моей коллекции)
Местные спецы - однозначно кровать (оочень спасибо)....
2. вопрос про розетки в паркинге, в свое время, смутил всех местных застройщиков в центре (но я уже об этом знала - спасибо Максу)
3. когда то, этот дом был для меня крутым. Но, опять же, спасибо Максу, он научил смотреть на фасад.
Зображення

Здесь, по крупицам, я насобирала очень много, спасибо всем кто откликался.

Странное отношение к обычным допысувачам, Вам что, места жалко? Или корона местных аксакалов давит на извилины, при виде провинциалов?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:35

  vhata написав:
  rjkz написав:Не совсем понял - паркета одной породы хватает на комнату?
Если нет, то особого смысла в одной комнате делать геометрию или художку нет - скорей всего выбьется из стиля. И еще - какого размера паркет?
Хватает :)
Но подумала - какой же это совок. Размер 450Х45 из старых запасов. Не, не буду заморачиваться.


Ну да, это малоразмерный и довольно дешевый паркет. Причем качественная химия и работа затянут намного дороже паркета. Был-бы чуть больше размер, можно было-бы пустить диагональ и накрыть белым маслом - было-бы очень неплохо и в случае повреждения легко локально реставрируемо. Но такой паркет даже в диагонали и даже под белым маслом не будет смотреться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:41

  vhata написав:
  Frant написав:Питання дитячі.

У вас що, немає знайомих ріелторів-професіоналів? У них і спитайте.

Франт, вопросы детские для того, кто этим не занимается.
1. риелтор сказал - не важно, кровать или диван (это первая однушка в моей коллекции)
Местные спецы - однозначно кровать (оочень спасибо)....
2. вопрос про розетки в паркинге, в свое время, смутил всех местных застройщиков в центре (но я уже об этом знала - спасибо Максу)
3. когда то, этот дом был для меня крутым. Но, опять же, спасибо Максу, он научил смотреть на фасад.
Зображення

Здесь, по крупицам, я насобирала очень много, спасибо всем кто откликался.

Странное отношение к обычным допысувачам, Вам что, места жалко? Или корона местных аксакалов давит на извилины, при виде провинциалов?


Мадам, вспоминая Вашу осведомленность во многих вопросах строительных технологий, я вообще удивляюсь, что Вы спрашиваете совета. Вам-бы впору самой их раздавать.
Кстати, насчет полов. У меня с последним объектом очень "руки чесались" сделать белый полимерный пол, но в последний момент выгодно подвернулся почти белый крупноформатный полированный ректификат. Но зависит от стиля, который Вы выберете.
rjkz
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  #<1 ... 1770177117721773
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