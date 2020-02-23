Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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У вас що, немає знайомих ріелторів-професіоналів? У них і спитайте.
Франт, вопросы детские для того, кто этим не занимается. 1. риелтор сказал - не важно, кровать или диван (это первая однушка в моей коллекции) Местные спецы - однозначно кровать (оочень спасибо).... 2. вопрос про розетки в паркинге, в свое время, смутил всех местных застройщиков в центре (но я уже об этом знала - спасибо Максу) 3. когда то, этот дом был для меня крутым. Но, опять же, спасибо Максу, он научил смотреть на фасад.
Здесь, по крупицам, я насобирала очень много, спасибо всем кто откликался.
Странное отношение к обычным допысувачам, Вам что, места жалко? Или корона местных аксакалов давит на извилины, при виде провинциалов?
rjkz написав:Не совсем понял - паркета одной породы хватает на комнату? Если нет, то особого смысла в одной комнате делать геометрию или художку нет - скорей всего выбьется из стиля. И еще - какого размера паркет?
Хватает Но подумала - какой же это совок. Размер 450Х45 из старых запасов. Не, не буду заморачиваться.
Ну да, это малоразмерный и довольно дешевый паркет. Причем качественная химия и работа затянут намного дороже паркета. Был-бы чуть больше размер, можно было-бы пустить диагональ и накрыть белым маслом - было-бы очень неплохо и в случае повреждения легко локально реставрируемо. Но такой паркет даже в диагонали и даже под белым маслом не будет смотреться.
У вас що, немає знайомих ріелторів-професіоналів? У них і спитайте.
Франт, вопросы детские для того, кто этим не занимается. 1. риелтор сказал - не важно, кровать или диван (это первая однушка в моей коллекции) Местные спецы - однозначно кровать (оочень спасибо).... 2. вопрос про розетки в паркинге, в свое время, смутил всех местных застройщиков в центре (но я уже об этом знала - спасибо Максу) 3. когда то, этот дом был для меня крутым. Но, опять же, спасибо Максу, он научил смотреть на фасад.
Здесь, по крупицам, я насобирала очень много, спасибо всем кто откликался.
Странное отношение к обычным допысувачам, Вам что, места жалко? Или корона местных аксакалов давит на извилины, при виде провинциалов?
Мадам, вспоминая Вашу осведомленность во многих вопросах строительных технологий, я вообще удивляюсь, что Вы спрашиваете совета. Вам-бы впору самой их раздавать. Кстати, насчет полов. У меня с последним объектом очень "руки чесались" сделать белый полимерный пол, но в последний момент выгодно подвернулся почти белый крупноформатный полированный ректификат. Но зависит от стиля, который Вы выберете.