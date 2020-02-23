Додано: Нед 23 лют, 2020 22:32

Frant написав: Питання дитячі.



У вас що, немає знайомих ріелторів-професіоналів? У них і спитайте. Питання дитячі.У вас що, немає знайомих ріелторів-професіоналів? У них і спитайте.

Франт, вопросы детские для того, кто этим не занимается.1. риелтор сказал - не важно, кровать или диван (это первая однушка в моей коллекции)Местные спецы - однозначно кровать (оочень спасибо)....2. вопрос про розетки в паркинге, в свое время, смутил всех местных застройщиков в центре (но я уже об этом знала - спасибо Максу)3. когда то, этот дом был для меня крутым. Но, опять же, спасибо Максу, он научил смотреть на фасад.Здесь, по крупицам, я насобирала очень много, спасибо всем кто откликался.Странное отношение к обычным допысувачам, Вам что, места жалко? Или корона местных аксакалов давит на извилины, при виде провинциалов?