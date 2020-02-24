Год постройки: 2004
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:35
Год постройки: 2004
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:52
Фактично новобуд.
Не "хрущовка", не "сталінка" і не "брежнєвка".
Майже всі мешканці встановили собі індивідуальні теплові лічильники.
Ті, хто цього не зробив - платять по 53 000 грн за площу 127 м2 щомісячно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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