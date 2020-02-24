Год постройки: 2004
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:35
Год постройки: 2004
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:52
Фактично новобуд.
Не "хрущовка", не "сталінка" і не "брежнєвка".
Майже всі мешканці встановили собі індивідуальні теплові лічильники.
Ті, хто цього не зробив - платять по 53 000 грн за площу 127 м2 щомісячно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24
Время на ремонты - 0, амортизация - 0.
Но это сложная схема. Возле одного дома чуваки огородили рабицей пустырь, получилось порядка 150-180 паркомест начиналось с 30 грн в 2003 году, сейчас 500 кажется. Зарплату платят какую-то чуваку в будке, который там спит и телек смотрит. Иногда трактор нанимают, чтобы снег почистил.Фсее....а, ну еще в КМДА регулярно заносят, чтобы их не трогали.
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