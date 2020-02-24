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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1771177217731774

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:35

  Frant написав:Сверстюка 52-В- це новобуд?

Год постройки: 2004
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... 10436.html
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:52

  lel написав:
  Frant написав:Сверстюка 52-В- це новобуд?

Год постройки: 2004
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... 10436.html

Фактично новобуд.
Не "хрущовка", не "сталінка" і не "брежнєвка".
Майже всі мешканці встановили собі індивідуальні теплові лічильники.
Ті, хто цього не зробив - платять по 53 000 грн за площу 127 м2 щомісячно. :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24

  Sinica написав:В чем "соль" вкладываться в паркинг для сдачи в аренду?
На аренду действительно есть платежеспособный спрос?

Как по мне, есть риск, что будут парковаться на бесплатных газонах или дешёвых открытых стоянках. Или, как в случае с DIM, влупят неадекватный ценник на абонплату за пользование паркингом (для владельцев паркомест)


Время на ремонты - 0, амортизация - 0.
Но это сложная схема. Возле одного дома чуваки огородили рабицей пустырь, получилось порядка 150-180 паркомест начиналось с 30 грн в 2003 году, сейчас 500 кажется. Зарплату платят какую-то чуваку в будке, который там спит и телек смотрит. Иногда трактор нанимают, чтобы снег почистил.Фсее....а, ну еще в КМДА регулярно заносят, чтобы их не трогали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://minfin.com.ua/realty/articles/r ... -vovremya/

Не слишком-ли дохрена строится?
Будем локтями толкаться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:10

  rjkz написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/reyting-zastroyschikov-kieva-kto-stroit-bolshe-vseh-i-vovremya/

Не слишком-ли дохрена строится?
Будем локтями толкаться.

"88% компаний сорвали сроки сдачи" - значить, точно не будемо))))
Поки що.
А далі буде видно.
Якщо переживемо клоуна при владі - може наступним буде пастух чи кухарка, а це піде на користь КРЖН.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:45

  rjkz написав:Мадам, вспоминая Вашу осведомленность во многих вопросах строительных технологий, я вообще удивляюсь, что Вы спрашиваете совета. Вам-бы впору самой их раздавать.

спасибо, почти комплимент :) я спец в антивандальных ремонтах в классе бизнес и ниже.
Учитывая, что часть потенциальных арендаторов элитки - мальвины, папики, короносители, а я ментально от них крепок отличаюсь, поэтому спросила у тех, кто с ними работал :)
Спасибо за идею с полимерным полом, изучаю :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:52

rjkz Ви першим подали ідею, що нерухомість в Україні, зокрема в Києві, фінансується в основному заробітчанами.

Схоже, що це правда.
https://petrimazepa.com/zarobitchane_vm ... _2020_godu

Йопані ІТшники, київські парковщики, таксисти, плиточники - разом не зароблять і 10% того, що переводять в Україну її заробітчани.

Якби у нас існувала нормальна економіка, з машинобудуванням, з важкою промисловістю - рівень життя і ЗП був би вищим в 2-3 рази!
На жаль, цього не було і не буде. :cry:
Надто складне завдання для клоунів, весільних фотографів, акторів та інших пастухів.

" вот уже 5 год подряд переводы украинских заробитчан существенно превышают суммы прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику. За прошлый год эта сумма достигла отметки в 12 миллиардов долларов, что хотя и не критично, но несколько меньше, чем в 2018 году. Это ещё одно подтверждение тому, что нынешняя «прочность» гривни — заслуга не только Нацбанка и правительства, но и рядовых граждан, которые активно поддерживают собственные семьи твёрдой валютой из-за рубежа. Эти деньги позволяют худо-бедно подпитывать экономику Украины, хотя большинство из них преимущественно наполняют сферу торговли, развлечений и строительства жилья."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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