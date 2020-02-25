Год постройки: 2004
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:35
Год постройки: 2004
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:52
Фактично новобуд.
Не "хрущовка", не "сталінка" і не "брежнєвка".
Майже всі мешканці встановили собі індивідуальні теплові лічильники.
Ті, хто цього не зробив - платять по 53 000 грн за площу 127 м2 щомісячно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24
Время на ремонты - 0, амортизация - 0.
Но это сложная схема. Возле одного дома чуваки огородили рабицей пустырь, получилось порядка 150-180 паркомест начиналось с 30 грн в 2003 году, сейчас 500 кажется. Зарплату платят какую-то чуваку в будке, который там спит и телек смотрит. Иногда трактор нанимают, чтобы снег почистил.Фсее....а, ну еще в КМДА регулярно заносят, чтобы их не трогали.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не слишком-ли дохрена строится?
Будем локтями толкаться.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:10
"88% компаний сорвали сроки сдачи" - значить, точно не будемо))))
Поки що.
А далі буде видно.
Якщо переживемо клоуна при владі - може наступним буде пастух чи кухарка, а це піде на користь КРЖН.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:45
спасибо, почти комплимент я спец в антивандальных ремонтах в классе бизнес и ниже.
Учитывая, что часть потенциальных арендаторов элитки - мальвины, папики, короносители, а я ментально от них крепок отличаюсь, поэтому спросила у тех, кто с ними работал
Спасибо за идею с полимерным полом, изучаю
осторожно, пишу из провинции
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:52
rjkz Ви першим подали ідею, що нерухомість в Україні, зокрема в Києві, фінансується в основному заробітчанами.
Схоже, що це правда.
Йопані ІТшники, київські парковщики, таксисти, плиточники - разом не зароблять і 10% того, що переводять в Україну її заробітчани.
Якби у нас існувала нормальна економіка, з машинобудуванням, з важкою промисловістю - рівень життя і ЗП був би вищим в 2-3 рази!
На жаль, цього не було і не буде.
Надто складне завдання для клоунів, весільних фотографів, акторів та інших пастухів.
" вот уже 5 год подряд переводы украинских заробитчан существенно превышают суммы прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику. За прошлый год эта сумма достигла отметки в 12 миллиардов долларов, что хотя и не критично, но несколько меньше, чем в 2018 году. Это ещё одно подтверждение тому, что нынешняя «прочность» гривни — заслуга не только Нацбанка и правительства, но и рядовых граждан, которые активно поддерживают собственные семьи твёрдой валютой из-за рубежа. Эти деньги позволяют худо-бедно подпитывать экономику Украины, хотя большинство из них преимущественно наполняют сферу торговли, развлечений и строительства жилья."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:48
Кажется в 2018 году, по дружески, мне были готовы сделать прокрас и покрытие лаком за 600+ грн на метре по готовому основанию (но на такие небольшие объемы полимерщиков трудно завлечь), нивелирка в таком случае должна быть гладкой и ровной как поверхность стола и высокопрочная, что было мне по силам. Я-бы получил за несколько дней идеальный белый глянцевый пол, который почти невозможно убить, с функциями гидроизоляции. Но к моменту когда надо было что-то решать во первых подвернулся ректификат по ну очень интересной цене, а во вторых ребята получили большой объект не в Киеве. И кроме того, стяжка была дико кривая. Пришлось накладывать большой слой клея, улучшая свойства не очень высококачественного клея сополимерами полиакрилатных смол. Вроде получилось, но были простои из-за плиточников - уезжали в забугорье один за другим (Норвегия, Италия, Германия).
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:53
Да ладно? Вы смеетесь? Заробитчане уехали не за последние полгода - с какого обвинять в этом Зе? И не они стоят у истоков развала промышленности, доставшейся Украине от СССР.
Впрочем, это не тема данной ветки.
И я не претендую на какие-то лавры - все это на поверхности. Просто надо держать глаза открытыми.
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