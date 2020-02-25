Додано: Сер 26 лют, 2020 06:48

vhata написав: rjkz написав: Мадам, вспоминая Вашу осведомленность во многих вопросах строительных технологий, я вообще удивляюсь, что Вы спрашиваете совета. Вам-бы впору самой их раздавать. Мадам, вспоминая Вашу осведомленность во многих вопросах строительных технологий, я вообще удивляюсь, что Вы спрашиваете совета. Вам-бы впору самой их раздавать.

спасибо, почти комплимент я спец в антивандальных ремонтах в классе бизнес и ниже.

Учитывая, что часть потенциальных арендаторов элитки - мальвины, папики, короносители, а я ментально от них крепок отличаюсь, поэтому спросила у тех, кто с ними работал

Спасибо за идею с полимерным полом, изучаю спасибо, почти комплиментя спец в антивандальных ремонтах в классе бизнес и ниже.Учитывая, что часть потенциальных арендаторов элитки - мальвины, папики, короносители, а я ментально от них крепок отличаюсь, поэтому спросила у тех, кто с ними работалСпасибо за идею с полимерным полом, изучаю

Кажется в 2018 году, по дружески, мне были готовы сделать прокрас и покрытие лаком за 600+ грн на метре по готовому основанию (но на такие небольшие объемы полимерщиков трудно завлечь), нивелирка в таком случае должна быть гладкой и ровной как поверхность стола и высокопрочная, что было мне по силам. Я-бы получил за несколько дней идеальный белый глянцевый пол, который почти невозможно убить, с функциями гидроизоляции. Но к моменту когда надо было что-то решать во первых подвернулся ректификат по ну очень интересной цене, а во вторых ребята получили большой объект не в Киеве. И кроме того, стяжка была дико кривая. Пришлось накладывать большой слой клея, улучшая свойства не очень высококачественного клея сополимерами полиакрилатных смол. Вроде получилось, но были простои из-за плиточников - уезжали в забугорье один за другим (Норвегия, Италия, Германия).