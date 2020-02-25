Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Фактично новобуд. Не "хрущовка", не "сталінка" і не "брежнєвка". Майже всі мешканці встановили собі індивідуальні теплові лічильники. Ті, хто цього не зробив - платять по 53 000 грн за площу 127 м2 щомісячно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Sinica написав:В чем "соль" вкладываться в паркинг для сдачи в аренду? На аренду действительно есть платежеспособный спрос?
Как по мне, есть риск, что будут парковаться на бесплатных газонах или дешёвых открытых стоянках. Или, как в случае с DIM, влупят неадекватный ценник на абонплату за пользование паркингом (для владельцев паркомест)
Время на ремонты - 0, амортизация - 0. Но это сложная схема. Возле одного дома чуваки огородили рабицей пустырь, получилось порядка 150-180 паркомест начиналось с 30 грн в 2003 году, сейчас 500 кажется. Зарплату платят какую-то чуваку в будке, который там спит и телек смотрит. Иногда трактор нанимают, чтобы снег почистил.Фсее....а, ну еще в КМДА регулярно заносят, чтобы их не трогали.
rjkz написав:Мадам, вспоминая Вашу осведомленность во многих вопросах строительных технологий, я вообще удивляюсь, что Вы спрашиваете совета. Вам-бы впору самой их раздавать.
спасибо, почти комплимент я спец в антивандальных ремонтах в классе бизнес и ниже. Учитывая, что часть потенциальных арендаторов элитки - мальвины, папики, короносители, а я ментально от них крепок отличаюсь, поэтому спросила у тех, кто с ними работал Спасибо за идею с полимерным полом, изучаю
Йопані ІТшники, київські парковщики, таксисти, плиточники - разом не зароблять і 10% того, що переводять в Україну її заробітчани.
Якби у нас існувала нормальна економіка, з машинобудуванням, з важкою промисловістю - рівень життя і ЗП був би вищим в 2-3 рази! На жаль, цього не було і не буде. Надто складне завдання для клоунів, весільних фотографів, акторів та інших пастухів.
" вот уже 5 год подряд переводы украинских заробитчан существенно превышают суммы прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику. За прошлый год эта сумма достигла отметки в 12 миллиардов долларов, что хотя и не критично, но несколько меньше, чем в 2018 году. Это ещё одно подтверждение тому, что нынешняя «прочность» гривни — заслуга не только Нацбанка и правительства, но и рядовых граждан, которые активно поддерживают собственные семьи твёрдой валютой из-за рубежа. Эти деньги позволяют худо-бедно подпитывать экономику Украины, хотя большинство из них преимущественно наполняют сферу торговли, развлечений и строительства жилья."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:Мадам, вспоминая Вашу осведомленность во многих вопросах строительных технологий, я вообще удивляюсь, что Вы спрашиваете совета. Вам-бы впору самой их раздавать.
спасибо, почти комплимент я спец в антивандальных ремонтах в классе бизнес и ниже. Учитывая, что часть потенциальных арендаторов элитки - мальвины, папики, короносители, а я ментально от них крепок отличаюсь, поэтому спросила у тех, кто с ними работал Спасибо за идею с полимерным полом, изучаю
Кажется в 2018 году, по дружески, мне были готовы сделать прокрас и покрытие лаком за 600+ грн на метре по готовому основанию (но на такие небольшие объемы полимерщиков трудно завлечь), нивелирка в таком случае должна быть гладкой и ровной как поверхность стола и высокопрочная, что было мне по силам. Я-бы получил за несколько дней идеальный белый глянцевый пол, который почти невозможно убить, с функциями гидроизоляции. Но к моменту когда надо было что-то решать во первых подвернулся ректификат по ну очень интересной цене, а во вторых ребята получили большой объект не в Киеве. И кроме того, стяжка была дико кривая. Пришлось накладывать большой слой клея, улучшая свойства не очень высококачественного клея сополимерами полиакрилатных смол. Вроде получилось, но были простои из-за плиточников - уезжали в забугорье один за другим (Норвегия, Италия, Германия).
Йопані ІТшники, київські парковщики, таксисти, плиточники - разом не зароблять і 10% того, що переводять в Україну її заробітчани.
Якби у нас існувала нормальна економіка, з машинобудуванням, з важкою промисловістю - рівень життя і ЗП був би вищим в 2-3 рази! На жаль, цього не було і не буде. Надто складне завдання для клоунів, весільних фотографів, акторів та інших пастухів.
" вот уже 5 год подряд переводы украинских заробитчан существенно превышают суммы прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику. За прошлый год эта сумма достигла отметки в 12 миллиардов долларов, что хотя и не критично, но несколько меньше, чем в 2018 году. Это ещё одно подтверждение тому, что нынешняя «прочность» гривни — заслуга не только Нацбанка и правительства, но и рядовых граждан, которые активно поддерживают собственные семьи твёрдой валютой из-за рубежа. Эти деньги позволяют худо-бедно подпитывать экономику Украины, хотя большинство из них преимущественно наполняют сферу торговли, развлечений и строительства жилья."
Да ладно? Вы смеетесь? Заробитчане уехали не за последние полгода - с какого обвинять в этом Зе? И не они стоят у истоков развала промышленности, доставшейся Украине от СССР. Впрочем, это не тема данной ветки. И я не претендую на какие-то лавры - все это на поверхности. Просто надо держать глаза открытыми.
Йопані ІТшники, київські парковщики, таксисти, плиточники - разом не зароблять і 10% того, що переводять в Україну її заробітчани.
Якби у нас існувала нормальна економіка, з машинобудуванням, з важкою промисловістю - рівень життя і ЗП був би вищим в 2-3 рази! На жаль, цього не було і не буде. Надто складне завдання для клоунів, весільних фотографів, акторів та інших пастухів.
" вот уже 5 год подряд переводы украинских заробитчан существенно превышают суммы прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику. За прошлый год эта сумма достигла отметки в 12 миллиардов долларов, что хотя и не критично, но несколько меньше, чем в 2018 году. Это ещё одно подтверждение тому, что нынешняя «прочность» гривни — заслуга не только Нацбанка и правительства, но и рядовых граждан, которые активно поддерживают собственные семьи твёрдой валютой из-за рубежа. Эти деньги позволяют худо-бедно подпитывать экономику Украины, хотя большинство из них преимущественно наполняют сферу торговли, развлечений и строительства жилья."
Да ладно? Вы смеетесь? Заробитчане уехали не за последние полгода - с какого обвинять в этом Зе? И не они стоят у истоков развала промышленности, доставшейся Украине от СССР. Впрочем, это не тема данной ветки. И я не претендую на какие-то лавры - все это на поверхности. Просто надо держать глаза открытыми.
Я начитався опусів представників Кижва Фейслеса і думав,що то києвські таксисти і парковщики купляють квартири пачками.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців