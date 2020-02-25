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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:43
rjkz написав:_Mykola_
, самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....
Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:25
sequence написав: rjkz написав:_Mykola_
, самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....
Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:43
rjkz написав: Frant написав: rjkz написав:_Mykola_
, самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....
Укро-їліту це питання - абсолютно не турбує!!!!
ЕЕ не трогало это почти 30 лет, а сейчас процесс в той стадии, когда его невозможно ни остановить ни замедлить.
ХЗ чем это закончится и для государства в целом и для рынка аренды Киева в частности. Я в пессимизме.
Я ж писав.
Максимум 7-10 років.
Після чого фазовий перехід в іншу площину.
І нинішня їліта буде чистити чоботи новим хазяїнам.
З яких сторін світу вони прийдуть - я писав це задовго до 2014 року.
Зверніть увагу на швидкість дегенерації укро-їліти за останні роки.
Клоун на найвищій державній посаді.
Наступний чільник держави - очевидно, будет з пастухів чи кухарок.
Про Петлюру колись співали:"У вагоні Директорія, під вагоном - територія!"
Пора про клоунів і доярок на найвищих посадах складати частушки)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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