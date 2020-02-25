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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1772177317741775

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:43

  rjkz написав:_Mykola_ , самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....

Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:25

  sequence написав:
  rjkz написав:_Mykola_ , самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....

Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы

Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:43

  rjkz написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:_Mykola_ , самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....

Укро-їліту це питання - абсолютно не турбує!!!!


ЕЕ не трогало это почти 30 лет, а сейчас процесс в той стадии, когда его невозможно ни остановить ни замедлить.
ХЗ чем это закончится и для государства в целом и для рынка аренды Киева в частности. Я в пессимизме.

Я ж писав.
Максимум 7-10 років.
Після чого фазовий перехід в іншу площину.
І нинішня їліта буде чистити чоботи новим хазяїнам.
З яких сторін світу вони прийдуть - я писав це задовго до 2014 року.

Зверніть увагу на швидкість дегенерації укро-їліти за останні роки.
Клоун на найвищій державній посаді.
Наступний чільник держави - очевидно, будет з пастухів чи кухарок.

Про Петлюру колись співали:"У вагоні Директорія, під вагоном - територія!"
Пора про клоунів і доярок на найвищих посадах складати частушки)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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