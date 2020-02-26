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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:43
rjkz написав:_Mykola_
, самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....
Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:25
sequence написав: rjkz написав:_Mykola_
, самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....
Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 26 лют, 2020 20:25
hxbbgaf написав:
Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.
Это они просто от Вас прятались. Задумался... с чего бы это у Вас сложилась такая репутация на Донбассе?)))
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antey1969
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