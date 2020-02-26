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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:43
rjkz написав:_Mykola_
, самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....
Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
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sequence
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:25
sequence написав: rjkz написав:_Mykola_
, самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....
Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 26 лют, 2020 20:25
hxbbgaf написав:
Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.
Это они просто от Вас прятались. Задумался... с чего бы это у Вас сложилась такая репутация на Донбассе?)))
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antey1969
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:59
Frant, это вообще-то не тема ветки, но я не вижу большой проблемы в том, что шоумен стал Президентом Украины. Пока у меня к нему намного меньше претензий, чем к "папиредникам", а если все-таки ему удастся отодвинуть ахметова еще дальше, то ему можно будет памятник ставить еще при жизни и надеюсь его не грохнут.
Кто и как надувает щеки и ведет себя солидно - Вы посмотрите на премьеров и Президентов Австрии и Норвегии. Без охраны в метро на работу ездят, в джинсах и с рюкзаком. Ну капец как не солидно...или не в этом дело?
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rjkz
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Додано: Чет 27 лют, 2020 00:15
rjkz написав:Frant
, это вообще-то не тема ветки, но я не вижу большой проблемы в том, что шоумен стал Президентом Украины. Пока у меня к нему намного меньше претензий, чем к "папиредникам", а если все-таки ему удастся отодвинуть ахметова еще дальше, то ему можно будет памятник ставить еще при жизни и надеюсь его не грохнут.
Кто и как надувает щеки и ведет себя солидно - Вы посмотрите на премьеров и Президентов Австрии и Норвегии. Без охраны в метро на работу ездят, в джинсах и с рюкзаком. Ну капец как не солидно...или не в этом дело?
Кто кого отодвигает? Сегодня или вчера звонил этот глава(шоумэн) дтэку с просьбой приватизировать убыточные шахты. Ещё расскажите как он других алигархов отодвигает. И смешно и грустно...
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lejko_vit
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