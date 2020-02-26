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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1772177317741775

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:43

  rjkz написав:_Mykola_ , самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....

Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:25

  sequence написав:
  rjkz написав:_Mykola_ , самое печальное, что из-за резкого старения населения рождаемость будет и дальше падать, причем с ускорением, а "естественная" убыль расти.
Хреново....

Знали бы девушки в начале 200х, что будут рожать рабов для польских плантаций, призадумались бы

Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:25

  hxbbgaf написав:Так тогда и так не особо рожали. Бывал тогда на Донбассе, там, вообще, увидеть беременную женщину или с коляской было невозможно.

Это они просто от Вас прятались. Задумался... с чего бы это у Вас сложилась такая репутация на Донбассе?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:59

Frant, это вообще-то не тема ветки, но я не вижу большой проблемы в том, что шоумен стал Президентом Украины. Пока у меня к нему намного меньше претензий, чем к "папиредникам", а если все-таки ему удастся отодвинуть ахметова еще дальше, то ему можно будет памятник ставить еще при жизни и надеюсь его не грохнут.
Кто и как надувает щеки и ведет себя солидно - Вы посмотрите на премьеров и Президентов Австрии и Норвегии. Без охраны в метро на работу ездят, в джинсах и с рюкзаком. Ну капец как не солидно...или не в этом дело?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:15

  rjkz написав:Frant, это вообще-то не тема ветки, но я не вижу большой проблемы в том, что шоумен стал Президентом Украины. Пока у меня к нему намного меньше претензий, чем к "папиредникам", а если все-таки ему удастся отодвинуть ахметова еще дальше, то ему можно будет памятник ставить еще при жизни и надеюсь его не грохнут.
Кто и как надувает щеки и ведет себя солидно - Вы посмотрите на премьеров и Президентов Австрии и Норвегии. Без охраны в метро на работу ездят, в джинсах и с рюкзаком. Ну капец как не солидно...или не в этом дело?

Кто кого отодвигает? Сегодня или вчера звонил этот глава(шоумэн) дтэку с просьбой приватизировать убыточные шахты. Ещё расскажите как он других алигархов отодвигает. И смешно и грустно...
lejko_vit
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