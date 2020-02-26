Додано: Сер 26 лют, 2020 23:59

Frant, это вообще-то не тема ветки, но я не вижу большой проблемы в том, что шоумен стал Президентом Украины. Пока у меня к нему намного меньше претензий, чем к "папиредникам", а если все-таки ему удастся отодвинуть ахметова еще дальше, то ему можно будет памятник ставить еще при жизни и надеюсь его не грохнут.

Кто и как надувает щеки и ведет себя солидно - Вы посмотрите на премьеров и Президентов Австрии и Норвегии. Без охраны в метро на работу ездят, в джинсах и с рюкзаком. Ну капец как не солидно...или не в этом дело?