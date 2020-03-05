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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38
Vadim V написав: rjkz написав: podsneznIK55 написав:
Аренда квартиры, это не только прибыль. Нужно вложить финансы для сдачи квартиры в аренду. Подготовить мебель (ничего лишнего и уют), посуду, бытовую технику и т. д. Но выгодно.
На редкость точное наблюдение - к чему это? ЗЫ: посуда - вычеркнуть.
+ .
podsneznIK55 написав:
и т. д.
НЕТ !, ни каких допрюшек, хочцеться , покупают за свои.
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:30
lel написав: Vadim V написав: rjkz написав:
На редкость точное наблюдение - к чему это? ЗЫ: посуда - вычеркнуть.
+ .
podsneznIK55 написав:
и т. д.
НЕТ !, ни каких допрюшек, хочцеться , покупают за свои.
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
Гладильная доска, чтобы арендатору не пришло в голову гладить на диване или кровати.
Остальное - в магазине.
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