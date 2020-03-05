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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1776177717781779

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vadim V написав:
  rjkz написав:
  podsneznIK55 написав:Аренда квартиры, это не только прибыль. Нужно вложить финансы для сдачи квартиры в аренду. Подготовить мебель (ничего лишнего и уют), посуду, бытовую технику и т. д. Но выгодно.


На редкость точное наблюдение - к чему это? :mrgreen:

ЗЫ: посуда - вычеркнуть.

+ .
  podsneznIK55 написав:и т. д.

НЕТ !, ни каких допрюшек, хочцеться , покупают за свои.
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:30

  lel написав:
Vadim V написав:
  rjkz написав:
На редкость точное наблюдение - к чему это? :mrgreen:

ЗЫ: посуда - вычеркнуть.

+ .
  podsneznIK55 написав:и т. д.

НЕТ !, ни каких допрюшек, хочцеться , покупают за свои.
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?

Гладильная доска, чтобы арендатору не пришло в голову гладить на диване или кровати.
Остальное - в магазине.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:49

  rjkz написав:Гладильная доска, чтобы арендатору не пришло в голову гладить на диване или кровати.
Остальное - в магазине.

1) Это сходу и тест на вменяемость арендаторов.
2) Как только пойдете навстречу в какой-нибудь фигне, не предусмотренной договором, начнут еще и еще выкатывать "пожелания".
3) К тому же, набравшиеся за свои кровные допудобств, менее склонны к переездам - уже обжились, да и одними чемоданами теперь не обойдешься.
antey1969
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  #<1 ... 1776177717781779
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