А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?Vadim V написав:
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НЕТ !, ни каких допрюшек, хочцеться , покупают за свои.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:30
Гладильная доска, чтобы арендатору не пришло в голову гладить на диване или кровати.
Остальное - в магазине.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:49
1) Это сходу и тест на вменяемость арендаторов.
2) Как только пойдете навстречу в какой-нибудь фигне, не предусмотренной договором, начнут еще и еще выкатывать "пожелания".
3) К тому же, набравшиеся за свои кровные допудобств, менее склонны к переездам - уже обжились, да и одними чемоданами теперь не обойдешься.
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