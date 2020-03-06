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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38
Vadim V написав: rjkz написав: podsneznIK55 написав:
Аренда квартиры, это не только прибыль. Нужно вложить финансы для сдачи квартиры в аренду. Подготовить мебель (ничего лишнего и уют), посуду, бытовую технику и т. д. Но выгодно.
На редкость точное наблюдение - к чему это? ЗЫ: посуда - вычеркнуть.
+ .
podsneznIK55 написав:
и т. д.
НЕТ !, ни каких допрюшек, хочцеться , покупают за свои.
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:30
lel написав: Vadim V написав: rjkz написав:
На редкость точное наблюдение - к чему это? ЗЫ: посуда - вычеркнуть.
+ .
podsneznIK55 написав:
и т. д.
НЕТ !, ни каких допрюшек, хочцеться , покупают за свои.
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
Гладильная доска, чтобы арендатору не пришло в голову гладить на диване или кровати.
Остальное - в магазине.
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rjkz
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:49
rjkz написав:
Гладильная доска, чтобы арендатору не пришло в голову гладить на диване или кровати.
Остальное - в магазине.
1) Это сходу и тест на вменяемость арендаторов.
2) Как только пойдете навстречу в какой-нибудь фигне, не предусмотренной договором, начнут еще и еще выкатывать "пожелания".
3) К тому же, набравшиеся за свои кровные допудобств, менее склонны к переездам - уже обжились, да и одними чемоданами теперь не обойдешься.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:12
antey1969 написав:
..
3) К тому же, набравшиеся за свои кровные допудобств, менее склонны к переездам - уже обжились, да и одними чемоданами теперь не обойдешься.
Тогда уже лучше не заморачиваться вообще и с мебелью - переезжайте со своей?
это с одной стороны. С другой - люди, имеющие собственное барахло, несколько свободнее с выбором пригодного жилья, если не отягощены крупной бытовой, вроде стиралки и т.п.
Вообще не вижу особых препятствий заранее выкупить с ОЛХ старую, но работающую технику и мебель и не создавать неудобств и затрат арендатору - заезжай и живи себе.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:52
sequence написав: antey1969 написав:
..
3) К тому же, набравшиеся за свои кровные допудобств, менее склонны к переездам - уже обжились, да и одними чемоданами теперь не обойдешься.
Тогда уже лучше не заморачиваться вообще и с мебелью - переезжайте со своей?
это с одной стороны. С другой - люди, имеющие собственное барахло, несколько свободнее с выбором пригодного жилья, если не отягощены крупной бытовой, вроде стиралки и т.п.
Вообще не вижу особых препятствий заранее выкупить с ОЛХ старую, но работающую технику и мебель и не создавать неудобств и затрат арендатору - заезжай и живи себе.
Вы сдаете или снимаете?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:06
rjkz написав: sequence написав: antey1969 написав:
..
3) К тому же, набравшиеся за свои кровные допудобств, менее склонны к переездам - уже обжились, да и одними чемоданами теперь не обойдешься.
Тогда уже лучше не заморачиваться вообще и с мебелью - переезжайте со своей?
это с одной стороны. С другой - люди, имеющие собственное барахло, несколько свободнее с выбором пригодного жилья, если не отягощены крупной бытовой, вроде стиралки и т.п.
Вообще не вижу особых препятствий заранее выкупить с ОЛХ старую, но работающую технику и мебель и не создавать неудобств и затрат арендатору - заезжай и живи себе.
Вы сдаете или снимаете?
ранее я умудрялся одну сдавать, вторую поближе к работе снимать. Теперь одну сдаю, вторую жду пока Укрбуд достроит, ну и живу в своей
а что?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:10
lel написав:
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
Говоря о комплектации арендной квартиры указывайте сегмент аренды.
Например - центр за 10 000 или центр за 30 000 или Оболонь прямо у метро за 8000 или у Трайбеки возле Энергии и БСА за 15 000
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:35
UA написав: lel написав:
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
Говоря о комплектации арендной квартиры указывайте сегмент аренды.
Например - центр за 10 000 или центр за 30 000 или Оболонь прямо у метро за 8000 или у Трайбеки возле Энергии и БСА за 15 000
То есть, чем дороже сегмент- тем больше надо доп. аксессуаров?
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lel
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:43
lel написав: UA написав: lel написав:
А электрочайник, микроволновка, раскладная сушка, гладильная доска, пылесос, швабра- ведро ?
Говоря о комплектации арендной квартиры указывайте сегмент аренды.
Например - центр за 10 000 или центр за 30 000 или Оболонь прямо у метро за 8000 или у Трайбеки возле Энергии и БСА за 15 000
То есть, чем дороже сегмент- тем больше надо доп. аксессуаров?
Не совсем.
Если человеку вдруг повезло снять что то не очень страшное, в центре за 10 000, то лучше не упоминать о чайниках-сушках.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:35
sequence написав: rjkz написав: sequence написав:
Тогда уже лучше не заморачиваться вообще и с мебелью - переезжайте со своей?
это с одной стороны. С другой - люди, имеющие собственное барахло, несколько свободнее с выбором пригодного жилья, если не отягощены крупной бытовой, вроде стиралки и т.п.
Вообще не вижу особых препятствий заранее выкупить с ОЛХ старую, но работающую технику и мебель и не создавать неудобств и затрат арендатору - заезжай и живи себе.
Вы сдаете или снимаете?
ранее я умудрялся одну сдавать, вторую поближе к работе снимать. Теперь одну сдаю, вторую жду пока Укрбуд достроит, ну и живу в своей
а что?
Тогда оцените все аспекты этого вопроса с точки зрения арендодателя.
Я не говорю о финансовых и трудозатратах.
Когда "все готовое" есть в каждой квартире и арендатор скачет между ними аки блоха с портфелем со сменным бельем под мышкой. И ситуация, когда арендатору для переезда надо нанимать грузовик.
Вы-же сдаете не гостинничный номер оллинклюзив, а квартиру в долгосрочную аренду. Это разные вещи.
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