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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1777177817791780

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:23

  ihorkyiv написав:Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.

Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:35

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.

Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки

Не полишайте цієї практики - давати цінні поради учасникам форуму. Ваша думка дуже важлива для нас. Якби ще десь почитати ваші праці з емпіричної юриспруденції... Під впливом вашої опінії емпірична юриспруденція, можливо, знайшла б кращий шлях до соціальної справедливості, запозичивши, наприклад, більш широкий і ліберальний або принаймні більш терпимий погляд на "персон"-сусідів, а також на власність. )
ihorkyiv
 
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  #<1 ... 1777177817791780
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