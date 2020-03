Додано: Суб 07 бер, 2020 06:23

ihorkyiv написав: Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень. Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.

Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/