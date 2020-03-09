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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 07 бер, 2020 06:23
ihorkyiv написав:
Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.
Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:35
flyman написав: ihorkyiv написав:
Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.
Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки
Не полишайте цієї практики - давати цінні поради учасникам форуму. Ваша думка дуже важлива для нас. Якби ще десь почитати ваші праці з емпіричної юриспруденції... Під впливом вашої опінії емпірична юриспруденція, можливо, знайшла б кращий шлях до соціальної справедливості, запозичивши, наприклад, більш широкий і ліберальний або принаймні більш терпимий погляд на "персон"-сусідів, а також на власність. )
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ihorkyiv
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Додано: Суб 07 бер, 2020 17:23
ihorkyiv написав: flyman написав:
Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки
Не полишайте цієї практики - давати цінні поради учасникам форуму. Ваша думка дуже важлива для нас. Якби ще десь почитати ваші праці з емпіричної юриспруденції... Під впливом вашої опінії емпірична юриспруденція, можливо, знайшла б кращий шлях до соціальної справедливості, запозичивши, наприклад, більш широкий і ліберальний або принаймні більш терпимий погляд на "персон"-сусідів, а також на власність. )
Ясно, здача "вчорну". Податки не сплачені з доходу лендлорда.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 10 бер, 2020 04:54
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rjkz
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:59
ihorkyiv написав: flyman написав: ihorkyiv написав:
Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.
Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки
Не полишайте цієї практики - давати цінні поради учасникам форуму. Ваша думка дуже важлива для нас. Якби ще десь почитати ваші праці з емпіричної юриспруденції... Під впливом вашої опінії емпірична юриспруденція, можливо, знайшла б кращий шлях до соціальної справедливості, запозичивши, наприклад, більш широкий і ліберальний або принаймні більш терпимий погляд на "персон"-сусідів, а також на власність. )
Як ви складно сказали "іди в дупу зі своїми порадами"
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:17
rjkz написав:
..
Тогда оцените все аспекты этого вопроса с точки зрения арендодателя.
Я не говорю о финансовых и трудозатратах.
Когда "все готовое" есть в каждой квартире и арендатор скачет между ними аки блоха с портфелем со сменным бельем под мышкой. И ситуация, когда арендатору для переезда надо нанимать грузовик.
Вы-же сдаете не гостинничный номер оллинклюзив, а квартиру в долгосрочную аренду. Это разные вещи.
Все верно пишете для случая "квартир под сдачу в Киеве нема, все разлетелись как пирожки".
Для случая, когда 70% новых квартир покупаются (не помню, где вычитал) под сдачу, наличие, как вы выразились "АлИнклюзив", может быть решающим преимуществом, бо арендаторы стали мобильные, аки в США.
А вам придется долго объяснять, почему цена, как в соседнем парадном, а стиралка и холодильник эпсент тудэй
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sequence
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