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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1777177817791780

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:23

  ihorkyiv написав:Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.

Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:35

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.

Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки

Не полишайте цієї практики - давати цінні поради учасникам форуму. Ваша думка дуже важлива для нас. Якби ще десь почитати ваші праці з емпіричної юриспруденції... Під впливом вашої опінії емпірична юриспруденція, можливо, знайшла б кращий шлях до соціальної справедливості, запозичивши, наприклад, більш широкий і ліберальний або принаймні більш терпимий погляд на "персон"-сусідів, а також на власність. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:23

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки

Не полишайте цієї практики - давати цінні поради учасникам форуму. Ваша думка дуже важлива для нас. Якби ще десь почитати ваші праці з емпіричної юриспруденції... Під впливом вашої опінії емпірична юриспруденція, можливо, знайшла б кращий шлях до соціальної справедливості, запозичивши, наприклад, більш широкий і ліберальний або принаймні більш терпимий погляд на "персон"-сусідів, а також на власність. )

Ясно, здача "вчорну". Податки не сплачені з доходу лендлорда.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 04:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://finance.liga.net/ekonomika/article/ochen-chernyy-ponedelnik-mirovye-rynki-v-rekordnom-padenii-kak-eto-udarit-po-ukraine

Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:59

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Певну кількість форумних сторінок тому викладав власну Різдвяну історію. Учора чорний лебідь нарешті відлетів з квартири під оренду, де надовго, зважаючи на непорядність і байдужість власників декількох сусідніх квартир, вгніздилася проблема з газом. Півтора місяця ці йолопи жували мої нерви !!! Відповідно я зазнав фінансових втрат, щодо яких (здебільшого для себе) залишу на форумі стислий звіт без подробиць стосовно двох орендних квартир. Отже перша квартира з врахуванням недоотриманої вигоди (січень + половина лютого) - 36650 грн. Друга квартира з втратою грошового зиску без врахування кількості втрачених нервових клітин (середина січня - середина березня) - 7608 грн. Загалом 44258 грн. Дві нездійснені зимові поїздки до Шарму !!! Плюс втрата віри у людей - сусідів і орендарів. )) Тож, дійсно, надання квартир в оренду не обмежується системним сталим доходом, а й додає спорадичних прикрощів у вигляді недоотриманих задоволень.

Так судіться з сусідами, хай покривають неодоотримані прибутки

Не полишайте цієї практики - давати цінні поради учасникам форуму. Ваша думка дуже важлива для нас. Якби ще десь почитати ваші праці з емпіричної юриспруденції... Під впливом вашої опінії емпірична юриспруденція, можливо, знайшла б кращий шлях до соціальної справедливості, запозичивши, наприклад, більш широкий і ліберальний або принаймні більш терпимий погляд на "персон"-сусідів, а також на власність. )


Як ви складно сказали "іди в дупу зі своїми порадами" :mrgreen:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:17

  rjkz написав:..
Тогда оцените все аспекты этого вопроса с точки зрения арендодателя.
Я не говорю о финансовых и трудозатратах.
Когда "все готовое" есть в каждой квартире и арендатор скачет между ними аки блоха с портфелем со сменным бельем под мышкой. И ситуация, когда арендатору для переезда надо нанимать грузовик.
Вы-же сдаете не гостинничный номер оллинклюзив, а квартиру в долгосрочную аренду. Это разные вещи.

Все верно пишете для случая "квартир под сдачу в Киеве нема, все разлетелись как пирожки".
Для случая, когда 70% новых квартир покупаются (не помню, где вычитал) под сдачу, наличие, как вы выразились "АлИнклюзив", может быть решающим преимуществом, бо арендаторы стали мобильные, аки в США.
А вам придется долго объяснять, почему цена, как в соседнем парадном, а стиралка и холодильник эпсент тудэй
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:54

  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/article/ochen-chernyy-ponedelnik-mirovye-rynki-v-rekordnom-padenii-kak-eto-udarit-po-ukraine

Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

рынки акций падают, сжигается излишняя денежная масса, это хорошо
материальные активы пока в цене не падают
упала нефть, для мировой экономики в общем и для Украины как импортера в частности это гуд
так что ИМХО пока никак не ударит
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:02

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Тогда оцените все аспекты этого вопроса с точки зрения арендодателя.
Я не говорю о финансовых и трудозатратах.
Когда "все готовое" есть в каждой квартире и арендатор скачет между ними аки блоха с портфелем со сменным бельем под мышкой. И ситуация, когда арендатору для переезда надо нанимать грузовик.
Вы-же сдаете не гостинничный номер оллинклюзив, а квартиру в долгосрочную аренду. Это разные вещи.

Все верно пишете для случая "квартир под сдачу в Киеве нема, все разлетелись как пирожки".
Для случая, когда 70% новых квартир покупаются (не помню, где вычитал) под сдачу, наличие, как вы выразились "АлИнклюзив", может быть решающим преимуществом, бо арендаторы стали мобильные, аки в США.
А вам придется долго объяснять, почему цена, как в соседнем парадном, а стиралка и холодильник эпсент тудэй


Спасибо, что цитируете классиков :lol: :lol: :lol:
На самом деле, давая оллинклюзив, вы сами себе ставите ловушку. Это имеет много минусов.
Мобильные арендаторы в США - это люди, которые меняют место жительства в зависимости от работы. Переезд ТАМ - это очень затратная штука. За переезд из Нью-Джерси в Нью-Йорк только муверам знакомый заплатил 2+куе.
Другие знакомые переехали из-под Вашингтона который ДС в Вашингтон, который стэйт. Так работодатель оплатил за сам переезд 13 куе. И еще трансфер 50 куе.
И еще учитывайте что как правило старая мебель выбрасывается и на новом месте покупается новая.
ТАМ - это дорого стоит и они могут себе это позволить.
Вы-же предлагаете варианты, когда любой, пардон за выражение, нищеброд сможет себе позволить переезжать из квартиры в квартиру каждые 2-3 месяца.
Я против. Я за то, чтобы арендаторы жили по-долгу.
Получать квартиру под уборку и переукомплектацию каждые несколько месяцев - это очень геморно и накладно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:23

  rjkz написав:..
Я против. Я за то, чтобы арендаторы жили по-долгу.
..

так я тоже только ЗА.
но, полагаю, для этого надо формировать, какбэ сказать, доверительный микроклимат.
ИМХО
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:26

  Прохожий написав:..
материальные активы пока в цене не падают
..

сильно падает сырье - это основа многих стройматериалов в том числе.
То есть, падение скажется, с некоторым лагом, если биржи не воспрянут духом.
Текущий кризис - это кризис товаров длительного спроса, в том числе недвиги.
А вот акции условной "Артемсоли" в моменте рулят
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