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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 05:18
sequence написав: rjkz написав:
..
Я против. Я за то, чтобы арендаторы жили по-долгу.
..
так я тоже только ЗА.
но, полагаю, для этого надо формировать, какбэ сказать, доверительный микроклимат.
ИМХО
Я тоже ЗА, но, к сожалению, с опытом, идиализм улетучивается, разбиваясь об изъяны человеческой натуры.
Приходится становиться прагматичным сухарем взамен идеалиста(((
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