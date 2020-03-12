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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1778177917801781

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 05:18

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Я против. Я за то, чтобы арендаторы жили по-долгу.
..

так я тоже только ЗА.
но, полагаю, для этого надо формировать, какбэ сказать, доверительный микроклимат.
ИМХО


Я тоже ЗА, но, к сожалению, с опытом, идиализм улетучивается, разбиваясь об изъяны человеческой натуры.
Приходится становиться прагматичным сухарем взамен идеалиста(((
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  sequence написав:сильно падает сырье - это основа многих стройматериалов в том числе.
То есть, падение скажется, с некоторым лагом, если биржи не воспрянут духом.
Текущий кризис - это кризис товаров длительного спроса, в том числе недвиги.
А вот акции условной "Артемсоли" в моменте рулят

Можно расписать как это кризис товаров длительного спроса?
Если падает цена на сырье, то страны с высокой добавленной стоимостью становятся богаче или не сильно падают, с низкой беднее т.к. приходится торговать с минимальной наценкой. В странах с низкой добавленной стоимостью просто будет меньше возможностей.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ary-panika
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
airmax78
 
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