Я тоже ЗА, но, к сожалению, с опытом, идиализм улетучивается, разбиваясь об изъяны человеческой натуры.
Приходится становиться прагматичным сухарем взамен идеалиста(((
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 05:18
Я тоже ЗА, но, к сожалению, с опытом, идиализм улетучивается, разбиваясь об изъяны человеческой натуры.
Приходится становиться прагматичным сухарем взамен идеалиста(((
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Можно расписать как это кризис товаров длительного спроса?
Если падает цена на сырье, то страны с высокой добавленной стоимостью становятся богаче или не сильно падают, с низкой беднее т.к. приходится торговать с минимальной наценкой. В странах с низкой добавленной стоимостью просто будет меньше возможностей.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:41
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:48
мои пока не вымерли,понаехам из Италий надо поднимать с учетом расходов на дезинсекцию,дератизацию и дегазацию,да и вообще морального ущерба от их приезда в на
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Скоро начнут всех сотрудников отправлять на карантин за свой счёт. Пойдут массовые неоплаты аренды кровосисям
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:59
сотрудники поедут на малую родину крутить коровам хвосты?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|