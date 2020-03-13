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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1778177917801781

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 05:18

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Я против. Я за то, чтобы арендаторы жили по-долгу.
..

так я тоже только ЗА.
но, полагаю, для этого надо формировать, какбэ сказать, доверительный микроклимат.
ИМХО


Я тоже ЗА, но, к сожалению, с опытом, идиализм улетучивается, разбиваясь об изъяны человеческой натуры.
Приходится становиться прагматичным сухарем взамен идеалиста(((
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  sequence написав:сильно падает сырье - это основа многих стройматериалов в том числе.
То есть, падение скажется, с некоторым лагом, если биржи не воспрянут духом.
Текущий кризис - это кризис товаров длительного спроса, в том числе недвиги.
А вот акции условной "Артемсоли" в моменте рулят

Можно расписать как это кризис товаров длительного спроса?
Если падает цена на сырье, то страны с высокой добавленной стоимостью становятся богаче или не сильно падают, с низкой беднее т.к. приходится торговать с минимальной наценкой. В странах с низкой добавленной стоимостью просто будет меньше возможностей.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ary-panika
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:41

  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?

Хм-м-м... Орендна ставка - це святе !!! Просто орендар у подальшому має менше їсти.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:48

  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?

мои пока не вымерли,понаехам из Италий надо поднимать с учетом расходов на дезинсекцию,дератизацию и дегазацию,да и вообще морального ущерба от их приезда в на
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Скоро начнут всех сотрудников отправлять на карантин за свой счёт. Пойдут массовые неоплаты аренды кровосисям
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:59

  CRUSADER написав:Скоро начнут всех сотрудников отправлять на карантин за свой счёт. Пойдут массовые неоплаты аренды кровосисям

сотрудники поедут на малую родину крутить коровам хвосты?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:30

  Прохожий написав:
  CRUSADER написав:Скоро начнут всех сотрудников отправлять на карантин за свой счёт. Пойдут массовые неоплаты аренды кровосисям

сотрудники поедут на малую родину крутить коровам хвосты?

Легко. Уже знаю пару человек, которые спешно подыскивают домики в дальних селах.
Чисто перекантоваться на время, благо сейчас такое добро копейки стоит.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:01

  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?


В марте пересдал две квартиры, в договорах увеличил штрафную сумму в случае досрочного съезда.
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