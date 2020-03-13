|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:16
Сейчас на рынок долгосрочной аренды хлынул поток посуточной. Там уже коллапс. Так что предложение будет расти.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
так что, самое время менять арендную квартиру?
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:12
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:26
Арендная плата 20кгрн. При съезде на новую арендную квартиру за 16кгрн.
1)Потеря залоговой суммы(20кгрн.)за односторонний разрыв договора
2) Комиссия риэлтору 8кгрн.
3)при вселению в новую квартиру сразу надо выложить 32кгрн.(за месяц плюс залог)
Итого: Сразу надо приготовить 40кгрн плюс потеря 20кгрн. плюс некоторое беспокойство при поиске и переезде.
Стоит это экономии в 4кгрн? А скорее всего и того меньше.
|