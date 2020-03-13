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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1779178017811782

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:16

Сейчас на рынок долгосрочной аренды хлынул поток посуточной. Там уже коллапс. Так что предложение будет расти.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

так что, самое время менять арендную квартиру? :)
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:12

  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?


В марте пересдал две квартиры, в договорах увеличил штрафную сумму в случае досрочного съезда.


А не підскажете скільки штраф за достроковий виїзд? 2 місяця плати?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:26

  thirdeye написав:так что, самое время менять арендную квартиру? :)


Арендная плата 20кгрн. При съезде на новую арендную квартиру за 16кгрн.
1)Потеря залоговой суммы(20кгрн.)за односторонний разрыв договора
2) Комиссия риэлтору 8кгрн.
3)при вселению в новую квартиру сразу надо выложить 32кгрн.(за месяц плюс залог)
Итого: Сразу надо приготовить 40кгрн плюс потеря 20кгрн. плюс некоторое беспокойство при поиске и переезде.
Стоит это экономии в 4кгрн? А скорее всего и того меньше.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:49

Почитал последние 2 страницы и возник вопрос
Сколько в среднем у вас живут арендаторы?
У меня 2,5 - 3 года. Такие что съезжают через полгода тоже были, потому в среднем около 2-2,2 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ethereum написав:
  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?


В марте пересдал две квартиры, в договорах увеличил штрафную сумму в случае досрочного съезда.


А не підскажете скільки штраф за достроковий виїзд? 2 місяця плати?
0 грн. Не платишь последний мес, оттягиваешь и спокойно сьезжаешь. В договоре аренды нет понятия штрафа, есть залоговая сумма в случае повреждения. Если будет быковать, можно угрожать письмом в налоговую, но проще не обращать внимания. Принудительно выселить не сможет
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  CRUSADER написав:Не платишь последний мес, оттягиваешь и спокойно сьезжаешь. В договоре аренды нет понятия штрафа, есть залоговая сумма в случае повреждения. Если будет быковать, можно угрожать письмом в налоговую, но проще не обращать внимания. Принудительно выселить не сможет

это ваш опыт аренды бабушатников?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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