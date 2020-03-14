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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:34
CRUSADER Плохому учите. Что значит последний месяц оттягиваешь?Мошенничество какое-то.Сомнительный лайфхак.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Общий посыл следующий - всегда можно договориться. 30 дней достаточно для обеих сторон, чтобы найти и нового арендатора, и новую квартиру. И никакого антагонизма
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В БОЛЬШИНСТВЕ все аредодатели пойдут на компромисы с аредателями! Поскольку ни одним ни вторым изменения "с бухты барахты" не принесут прогнозируемых выгод, а скорее наоборот будут только убытки!
Додано: Нед 15 бер, 2020 00:06
Арендатор за 30 дней сообщает о переезде. При этом оплачивая эти 30 дней.Антагонизма действительно быть не должно, равно как и уничижительных эпитетов в отношении арендодателя.
Додано: Нед 15 бер, 2020 01:21
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