RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1780178117821783

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:26

  CRUSADER написав:Точно, вспомнил один бабушатник. Один просил поставить штраф при разрыве договора, потом через три месяца сам захотел продать квартиру, и бедный терся, не хотел платить сам этот штраф
Просто какой то классовый антагонизм по отношению к владельцу бабушатника. "Бедный тёрся"-такая неприкрытая неприязнь. Вот и привечай вас таких. А как не заплатить хоть за пятый хоть за последний месяц? Не заплатил-на выход. Залог в обмен на ключи после истечения всего срока аренды и в состоянии годном для следующего арендатора.
dir
 
Повідомлень: 145
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:34

CRUSADER Плохому учите. Что значит последний месяц оттягиваешь?Мошенничество какое-то.Сомнительный лайфхак.
dir
 
Повідомлень: 145
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Общий посыл следующий - всегда можно договориться. 30 дней достаточно для обеих сторон, чтобы найти и нового арендатора, и новую квартиру. И никакого антагонизма
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В БОЛЬШИНСТВЕ все аредодатели пойдут на компромисы с аредателями! Поскольку ни одним ни вторым изменения "с бухты барахты" не принесут прогнозируемых выгод, а скорее наоборот будут только убытки!
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 215
З нами з: 26.05.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:06

  CRUSADER написав:Общий посыл следующий - всегда можно договориться. 30 дней достаточно для обеих сторон, чтобы найти и нового арендатора, и новую квартиру. И никакого антагонизма
Арендатор за 30 дней сообщает о переезде. При этом оплачивая эти 30 дней.Антагонизма действительно быть не должно, равно как и уничижительных эпитетов в отношении арендодателя.
dir
 
Повідомлень: 145
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:21

  UA написав:Почитал последние 2 страницы и возник вопрос
Сколько в среднем у вас живут арендаторы?
У меня 2,5 - 3 года. Такие что съезжают через полгода тоже были, потому в среднем около 2-2,2 года.


2,2 года.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10444
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4486 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:30

  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?


Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...
В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:
1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?
2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?
Anadonta
 
Повідомлень: 694
З нами з: 25.11.12
Подякував: 81 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1780178117821783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3195, 3196, 3197
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
31964 3665252
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 22:47
MMM++
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195403
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15689)
15.03.2020 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.