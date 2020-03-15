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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:26
CRUSADER написав:
Точно, вспомнил один бабушатник. Один просил поставить штраф при разрыве договора, потом через три месяца сам захотел продать квартиру, и бедный терся, не хотел платить сам этот штраф
Просто какой то классовый антагонизм по отношению к владельцу бабушатника. "Бедный тёрся"-такая неприкрытая неприязнь. Вот и привечай вас таких. А как не заплатить хоть за пятый хоть за последний месяц? Не заплатил-на выход. Залог в обмен на ключи после истечения всего срока аренды и в состоянии годном для следующего арендатора.
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dir
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:34
CRUSADER Плохому учите. Что значит последний месяц оттягиваешь?Мошенничество какое-то.Сомнительный лайфхак.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47
Общий посыл следующий - всегда можно договориться. 30 дней достаточно для обеих сторон, чтобы найти и нового арендатора, и новую квартиру. И никакого антагонизма
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CRUSADER
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:18
В БОЛЬШИНСТВЕ все аредодатели пойдут на компромисы с аредателями! Поскольку ни одним ни вторым изменения "с бухты барахты" не принесут прогнозируемых выгод, а скорее наоборот будут только убытки!
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rusramzik
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:06
CRUSADER написав:
Общий посыл следующий - всегда можно договориться. 30 дней достаточно для обеих сторон, чтобы найти и нового арендатора, и новую квартиру. И никакого антагонизма
Арендатор за 30 дней сообщает о переезде. При этом оплачивая эти 30 дней.Антагонизма действительно быть не должно, равно как и уничижительных эпитетов в отношении арендодателя.
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dir
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Додано: Нед 15 бер, 2020 01:21
UA написав:
Почитал последние 2 страницы и возник вопрос
Сколько в среднем у вас живут арендаторы?
У меня 2,5 - 3 года. Такие что съезжают через полгода тоже были, потому в среднем около 2-2,2 года.
2,2 года.
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rjkz
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:30
airmax78 написав:
Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...
В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:
1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?
2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?
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Anadonta
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:47
Anadonta написав: airmax78 написав:
Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...
В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:
1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?
2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?
Действительно, в апреле(и во второй половине марта) может быть очень интересным курс гривни к доллару. Подавляющее количество договоров аренды именно в гривне.Таким образом относительно февраля реальные потери арендодателей уже в данный момент составили примерно 15%. По факту дисконт арендодателем уже предоставлен и он будет день ото дня увеличиваться.
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dir
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Додано: Пон 16 бер, 2020 01:44
dir написав: Anadonta написав: airmax78 написав:
Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...
В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:
1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?
2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?
Действительно, в апреле(и во второй половине марта) может быть очень интересным курс гривни к доллару. Подавляющее количество договоров аренды именно в гривне.Таким образом относительно февраля реальные потери арендодателей уже в данный момент составили примерно 15%. По факту дисконт арендодателем уже предоставлен и он будет день ото дня увеличиваться.
Интересная логика.
Получается это тогда не дисконт, а возврат арендатору его переплаты от падения гривны на протяжении 2019
Впрочем интересно посмотреть на ваши взгляды по итогу 2х месячного карантина, а я подозреваю, что именно столько он продлится.
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curiousobro
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