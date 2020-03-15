Додано: Пон 16 бер, 2020 02:31

curiousobro Арендатор поселился за гривны по рыночным ценам при определённом курсе к доллару осенью. Курс был таким как был. В марте 2020 курс гривны значительно упал и продолжает падать. Т.е. арендатор ничего не возвращает и не компенсирует себе, а просто получает ситуативную выгоду на курсе, если его доход привязан к доллару. А арендодатель уже с начала марта потерял 15% и неизвестно сколько ещё потеряет. Сколько бы вы хотели, чтобы арендодатель ещё потерял?Процентов 15% на курсе ещё думаю увидим. В целом за март-апрель может быть процентов 30-40 снижение дохода арендодателя на курсе.Будет ли интересно вкладываться арендодателям в ремонты квартир(особенно в новостроях) на сдачу? Это ж расходы в валютном эквиваленте. Всё вокруг дорожает вместе с долларом. Квартиры с хорошим ремонтом сильно просаживать в цене не выгодно при съезде нынешних арендаторов. Пусть проветриваются до августа с неаммортизированным ремонтом и техникой.А там будет видно. Мы это уже проходили при девальвации гривны в три раза. Опыт есть и всё вернётся на круги своя.А то жильё в аренду, что не сильно жалко и изрядно аммортизированное да, будет сдаваться с возможными компромиссами. Но если договорами прописаны санкции что к арендатору , что к арендодателю за односторонний разрыв договора, то рыпаться на новую квартиру особо не стоит. Экономия призрачная в итоге из-за расходов на риэлтора, потери залога и необходимости вносить месячную аренду плюс залоговую сумму на новой квартире(всего 2,5 арендных платы одномоментно), пусть и по несколько меньшей цене новой аренды.